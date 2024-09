Pomoć za umirovljenike: Evo tko ima pravo na naknadu i kada kreće isplata

Podijeli :

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Vladin jesenski paket mjera pomoći građanima uključuje novčanu pomoć za oko 760 tisuća umirovljenika u vrijednosti od 76,5 milijuna eura. Provjerili smo pod kojim se uvjetima dodjeljuje naknada, koliki su iznosi za pojedine kategorije umirovljenika te kada se može očekivati isplata.

Pravo na jednokratno novčano primanje imaju umirovljenici kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Hrvatskoj za rujan 2024. ne prelazi iznos od 840 eura, piše tportal.

Za usporedbu, u prethodnom paketu pomoći granica je bila 880 eura.

U ukupno mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina i drugi dodaci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja te doplatka za pomoć i njegu.

Jednokratna isplata kreće se u rasponu od 60 do 160 eura, a ovisno o visini primanja, umirovljenici su podijeljeni na četiri razreda.

Oni koji imaju primanja do 350 eura dobit će maksimalni iznos od 160 eura, oni kojima su primanja u rasponu od 350,01 do 500 eura mogu računati na 120 eura, onima s prihodima od 500,01 do 650 eura namijenjeno je 80 eura, a oni koji primaju od 650,01 do 840 eura dobit će 60 eura.

Na pomoć imaju pravo i umirovljenici s inozemnim mirovinama pod istim uvjetima, ali oni moraju do 30. studenoga 2024. dostaviti dokaz o iznosu mirovine za rujan 2024. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Pravo na jednokratnu pomoć imaju i umirovljenici koji rade, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, ali im zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja i mirovine za rujan 2024. ne smije prijeći 840 eura.

Jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u listopadu, a za umirovljenike s inozemnom mirovinom i one koji rade najkasnije u prosincu 2024. godine.

Danas pak kreće redovna isplata mirovina te uz povećanje za kolovoz uključuje razliku za srpanj, nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2024. za 7,46 posto.

