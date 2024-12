Vrhunac je sezone online kupovine, svakoga dana stiže 100.000 paketa. Obratite pažnju na šest pravila

Podijeli :

Hrvoje Jelavić/PIXSELL/ilustracija

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je u ponedjeljak da se i u trećem ovogodišnjem tromjesečju nastavio rast potražnje za paketskim uslugama. Bilo ih je čak 20 posto više u odnosu na isto razdoblje lani.

U tom tromjesečju, od srpnja do rujna, ostvareno je 11,4 milijuna paketskih usluga, što je 20,4 posto više nego u trećem tromjesečju prošle godine i 4,4 posto više nego u drugom tromjesečju ove godine.

Povećanjem broja paketa, udio paketskih usluga na tržištu poštanskih usluga narastao je do rekordnih 19 posto. Istodobno, u skladu s globalnim trendovima, smanjenuje se broj pisama i tiskanica.

Ogromno povećanje broja paketa

“Povećana potražnja za paketskim uslugama, potaknuta rastom internetske trgovine, očekuje se i u nadolazećem razdoblju. Osim toga, rast broja paketa imao je pozitivan utjecaj na ukupne prihode od poštanskih usluga, koji su u trećem tromjesečju 2024. iznosili 93 milijuna eura. To je povećanje od gotovo 22 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine”, priopćili su iz HAKOM-a.

U HAKOM-u dodaju da na domaćem tržištu poštanskih usluga postoje 23 davatelja usluga, a najveći među njima, HP-Hrvatska pošta ima 82,6 posto udjela u broju ostvarenih usluga te gotovo 54 posto u prihodima.

I Hrvatska pošta je u ponedjeljak objavila da u svome Nacionalnom skladišnom-sortirnom centru u Velikoj Gorici u posljednje vrijeme svakodnevno zaprimi više od 100 tisuća paketa za dostavu, što su rekordne količine. Ta pojačana sezona paketa započela je u studenome, pogotovo u vrijeme trgovačkih popusta oko Crnog petka i tijekom tzv. Crnog tjedna. U tom tjednu Hrvatska pošta je u svojoj sortirnici u Velikoj Gorici dnevno zaprimala i više od 100 tisuća paketa.

“Kad kupujem online držim se dva pravila”

Zagrepčanin Robert često kupuje stvari preko interneta koje mu onda stižu poštom.

“Prije sam puno kupovao baš oko Crnog petka, uglavnom kompjutorsku opremu, ali samo “sitnije” stvari poput tipkovnica, mikrofona, slušalica, kamera, onih velikih podloga za miša… Uglavnom gejmersku opremu jer sa sinom puno igram kompjutorske igrice. Često čujem da mnogi imaju loših iskustava, ali ja, evo, nikad. Ni s plaćanjem ni s onim što sam naručio, a ni s dostavom. Nekad paket malo kasni, ali ništa strašno”, kaže.

Kupuje tako, kaže, već sedam-osam godina i nikada nije imao reklamaciju na kupljenu robu. Ipak naglašava da se drži dvaju pravila.

“Pazim da biram provjerene web shopove i da ne kupujem preskupe stvari. Kupim samo ono što ću lako preboljeti ako mi ne stigne ili ako me prevare za novac. Nikad ne bih, recimo, preko interneta kupio monitor, laptop pa ni neki skupi mobitel. Znam ljude koji to rade. Većina ih isto nije imala probleme, ali hvala, ja ne”, govori nam oprezni Robert.

“Jednom su mi stigle dva broja manje tenisice”

Matej je gimnazijalac iz Zagreba koji je nekoliko puta također kupovao preko interneta.

“Dok još nisam napunio 18 plaćao sam preko mamine kartice. Naravno, uz njeno odobrenje (smijeh). Nas nekoliko dogovorili bi se što da naručimo, obično prije ljeta – tenisice, majice, one torbice preko ramena, cargo hlače… Puno je jeftinije tako”, govori nam.

Upozorili su ga da bude oprezan s web shopovima u Kini, ali kaže da nije imao problema.

“Jednom su nam dva od tri paketa zapela negdje, mislim da u Amsterdamu, pa je dostava kasnila par tjedana. No sve je stiglo kako smo naručili. Samo jednom su mi stigle tenisice dva broja manje, ali njih sam dao bratiću. Mom prijatelju stigle su neke majice u drugoj boji od one u kojoj je naručio. I neka jakna koja mu je stigla kad je sam naručivao bila mu je mala, a na njoj je pisalo da je one veličine koju je naručio”, ispričao nam je Matej.

Šest pravila za kupnju preko interneta

Na Središnjem portalu za potrošače Ministarstva gospodarstva istaknuto je šest pravila za kupnju putem interneta koja u Hrvatskoj uzima sve više maha.

1. Ne nasjedajte na “nevjerojatne” ponude! Nevjerojatno dobre ponude često su zaista nevjerojatne. Budite posebno oprezni kada provjeravate uvjete pod znakom “ * “ i ostale uvjete tiskane malim slovima.

2. Nije sve u gotovini: izaberite sigurnu metodu plaćanja! Nikad ne plaćajte unaprijed bilo kojim načinom prijenosa gotovine jer u slučaju da se nešto dogodi novac vam vjerojatno neće biti vraćen. Provjerite nudi li mrežna stranica trgovca siguran način plaćanja. Uglavnom je sigurno ako se pri dnu vašeg zaslona nalazi ključić ili lokot, odnosno ako internetska adresa započinje s https:// To znači siguran kanal i vjerodostojnu mrežu.

3. Provjerite da li je cijena zaista ispravna! Trgovac mora istaknuti konačnu cijenu u koju su uključeni PDV i ostala javna davanja te mogući administrativni troškovi. Troškovi i mogućnosti dostave trebaju biti jasno objašnjeni, a njihova cijena jasno navedena.

4. Nemojte razgovarati s “nepoznatima”! Ignorirajte neželjenu elektroničku poštu (spam) i budite oprezni s neočekivanom elektroničkom poštom. Ne šaljite osobne podatke ni podatke o svojim financijama. Ako vas se za iste upita putem elektroničke pošte, ne otvarajte sumnjive poveznice ni nepoznate privitke.

5. Budite naročito oprezni pri podizanju “brzih” kredita putem interneta ili SMS-a! Uvijek postupajte s oprezom kada se od vas traži davanje osobnih podataka, u ovim slučajevima traženi podaci uključuju broj osobne iskaznice i osobni identifikacijski broj (OIB), a u nekim slučajevima čak i presliku osobne iskaznice. Provjerite da li oglašivač kredita koji se oglašava na raznim mrežnim stranicama i društvenim mrežama uopće ima mogućnost zakonitog obavljanja kreditnih usluga u Hrvatskoj.

6. Čuvajte dokumentaciju! Sačuvajte svu dokumentaciju vezanu za vašu narudžbu. Time ćete izbjeći probleme ako ćete imati primjedbu ili zahtjev prema trgovcu.

