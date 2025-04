Ministar iz BiH: Dodik treba biti hitno uhićen zbog protjerivanja njemačke ministrice

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković najavio je u subotu kako će zbog odluke vlade Republike Srpske da iz Banje Luke praktično protjera njemačku ministricu za Europu Annu Lührmann zatražiti da se EUFOR odmah angažira kako bi se uhitilo Milorada Dodika i njegove suradnike.

“To su terorističke prijetnje ministrici”, kazao je Konaković na izvanrednoj konferenciji za novinstvo u Sarajevu sazvanoj nakon što je vlada RS u petak proglasila njemačku ministricu personom non grata onemogućivši joj da održi sve sastanke koje je tamo planirala.

Lührmann je nakon toga objavila kako su joj u Banjoj Luci Dodikovi ljudi prijetili nasiljem pa je morala otići.

Konaković je u subotu kazao kako nakon ovog izgreda diplomatska pozornica “gori” pa se stoga više ne smiju odgađati mjere nužne jer je Dodik počeo poduzimati korake opasne po život.

Pojasnio je kako to znači hitno pokretanje pravosudnog progona jer je za one koji ugrožavaju osobe pod međunarodnom zaštitom u BiH propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Dodik je, kako kaže, izravno tražio da se njemačku ministricu zastraši i praktično je preuzeo zapovjedništvo nad policijom da bi se njegov nalog ispunio jer su dužnosnici MUP-a RS to odbili.

Konaković je pojasnio kako stoga sada “ultimativno traži” akciju EUFOR-a dodajući kako raste raspoloženje za takvo što u državama-članicama Europske unije.

“Dobar je dio EU za to da se dopusti asistencija EUFOR-a u privođenju Dodika, (Nenada) Stevandića i (Radovana) Viškovića”, kazao je Konaković najavivši kako će to biti i među glavnim temama kada 8. travnja u BiH dođe europska povjerenstva za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.

Dodao je kako se mora razjasniti uloga Srbije u ovom incidentu jer je na dan kada je Lührmann protjerana iz Banje Luke tamo bio i srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić.

Pozvao je HDZ BiH “da se uozbilji” u procesu izbacivanja Dodika iz vlasti na razini BiH nakon što je postalo jasno da s njim više nitko neće surađivati.

“Neka HDZ ne preuzima na sebe takvu vrstu odgovornosti (za opstanak Dodika na vlasti)”, kazao je Konaković koji misli da već narednog tjedna treba uslijediti imenovanje jednog od čelnika oporbe iz RS Nebojše Vukanovića za novog ministra sigurnosti BiH, čime bi se ujedno deblokirao rad Vijeća ministara.

