Politički ekonomist o američkim izborima: Republikanci su napravili jednu grešku

Vuk Vuković, politički ekonomist, bio je gost emisije Točka na tjedan, gdje je s našom Milom Moralić razgovarao o temi zapadnih demokracija i njihovoj budućnosti.

Je li na djelu još jedna faza prema modelu pokušaja i pogreške u američkoj povijesti ili smo došli do nove, dosad neviđene točke pucanja koja je različita od svega što smo dosad imali prilike vidjeti komentirao je Vuk Vuković koji u svom eseju za Time Magazine tvrdi da SAD nisu prvi puta u ovakvoj situaciji i da se radi o jednoj fazi u već viđenom modelu.

“Kad gledate situaciju kakva je danas, ona je drugačija od onog što smo naviknuli u zadnjih 30-ak godina visoke stabilnosti na Zapadu. Ali, kad se vratite u 60-e ili 70-e godine vidjet ćete da su stvari bile dramatično gore. Govorimo o jednom periodu koji je bio jako tmuran, ali opet nakon toga dolazi period apsolutnog prosperiteta gdje je Zapad prešišao sve. Moje teza je da sustav konstantno prolazi kroz mehanizme pokusa i pogrešaka gdje su dijelovi, odnosno vremena kad se događaju krizne situacije, uvijek prostor u kojem društvo napreduje. Poanta je da iz pogreške možete naučiti nešto i napraviti sustav boljim”, objasnio je Vuković.

Donald Trump već priprema svoje sljedbenike na moguću izbornu prevaru, a Vuković je odgovorio na pitanje je li realno da SAD pronađu način za prevladavanje ogromnih stranačkih podjela ili u svojim politikama vide širu sliku.

“To što Trump radi je jedan od primjera podrivanja institucija i to nikako nije dobro. To je loše za institucije. Ja mislim da one to mogu preživjeti jer su dizajnirane dovoljno snažno da to mogu preživjeti. Amerika je isto tako dosta decentralizirana. To je sustav 50 država gdje svaka ima svoje politike i tu Trumpu neće biti lako provoditi sve svoje politike.

Mislim da su republikanci napravili grešku što su jednom takvom kandidatu ponovno dali šansu da se natječe. Mislim da su trebali naći puno jačeg. Po meni on je loš kandidat. Mislim da su i jedan i drugi dosta loši kandidati i da je druga stranka našla nekog tko je normalan, jak kandidat da bi rasturio drugu stranu”, smatra Vuković.

Važnost ekonomije za pobjedu

Mnogi kažu da će ekonomija biti ključna i da će donijeti prevagu, a je li ekonomska nejednakost glavni uzrok velikim društvenim i političkim podjelama komentirao je Vuković.

“Sigurno je. Nije problem nejednakost na temelju inovacije i talenta. Problem je u nejednakosti ishoda na temelju blizine političke moći”, rekao je.

