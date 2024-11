Što će odlučiti američke izbore? “To su dvije bitne stvari koje bi mogle dovesti do nečije pobjede”

Podijeli :

U emisiji Točka na Tjedan, Dražen Korda s HRT-a i Igor Alborghetti s 24 sata razgovarali su s našom Milom Moralić o izborima u SAD-u.

Još su samo dva dana preostala do odluke tko će biti predsjednik Amerike. Već je glasalo više od 65 milijuna birača, obarajući dosadašnje rekorde, a novinar Igor Alborghetti je otkrio što možemo očekivati ako rezultati budu tijesni.

“Jedna anketa je pokazala da su dvije trećine Amerikanaca zabrinuti zbog postizbornog nasilja. Ako dođe do nekakve javne manifestacije nasilja, pretpostavljam da će to biti od Trumpovih sljedbenika. Demokrati nisu skloni toj vrsti institucionalizacije političkog protesta. Vjerujem da bi moglo biti manjih incidenata, ali ništa poput onog što se dogodilo prije četiri godine”, kaže Alborghetti.

A, je li Trump zaista spreman na sveopći kaos ili može mirno prihvatiti poraz, komentirao je Korda.

“Prema mnogim izjavama. Trump nije promijenio svoje stajalište. Njegove pristaše se doista može gledati kao sljedbenike jedne političke sekte. Već su sad više od 100 lokalnih tužbi pokrenuli timovi lokalnih republikanaca tijekom ovog prijevremenog glasanja poštom. Ali, s druge strane ja vjerujem da su sve sigurnosne agencije, poučeni iskustvom 6. siječnja 2021., puno spremnije”, rekao je Korda.

Što će biti presudno za pobjedu?

Alborghetti i Korda komentirali su i ima li nešto u kampanji što može biti presudno za pobjedu na izborima.

“I republikanci i demokrati imaju jednu ključnu točku programa na kojoj inzistiraju. Kod Trumpa je to ilegalna migracija odnosno rušenje sigurnosti američkih granica i pitanje migranata, a kod demokrata je pitanje pobačaja. To su dvije bitne stvari koje bi mogle dovesti do nečije pobjede”, objasnio je Alborghetti.

“Igra ulogu i igranje Kamale Harris da u zadnjim danima kampanje promijeni mišljenje o određenim etničkim skupinama. Također, tu je i stalno nadmetanja i pokušaj da se pridobiju skupine američkih državljanina arapskog podrijetla koji su vrlo frustriurani ratom u Gazi. I treće, u nekim državama je veći broj mladih Amerikanaca koji prvi put izlaze na izbore”, dodao je Korda.

