Izvor: N1/Ilustracija

Zagrebačka banka poslala je obavijest svojim korisnicima vezanu uz uvođenje eura i promjene koje će se zbog toga dogoditi s karticama i bankomatima.

“Dana 1. siječnja 2023. kunski tekući račun postat će tekući račun u eurima. Zatečeno stanje u kunama automatski će se preračunati u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije i bez naknade.

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro. Jedinstveni broj transakcijskog računa – IBAN i ugovoreni paket-račun te visine naknade i prešutnog prekoračenja ne mijenjaju se.

Devizni tekući račun postat će multivalutni račun i na njemu ćete i dalje uz eure moći imati položene i ostale valute.

Primanja u eurima nastavit ćete primati na isti račun na koji ste ih primali”, poručili su iz Zabe svojim klijentima.

Bankomati

Do 31. prosinca 2022. na bankomatima se isplaćuju i uplaćuju kune, a od 1. siječnja 2023. na bankomatima će se isplaćivati i uplaćivati isključivo euri. Isplata eura bit će u novčanicama od 10, 20 i 50 eura.

Zbog tehničke prilagodbe bankomatske mreže na euro bankomati će se postupno i privremeno gasiti do 31. prosinca kako bi mogli isplaćivati eure od 1. siječnja 2023.

U razdoblju prilagodbe od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. obustavlja se naplata naknade za podizanje gotovog novca debitnim karticama individualnih klijenata potrošača na svim bankomatima u Hrvatskoj.

Zamjena kuna

Do 31. prosinca 2023. banke, Fina i Hrvatska pošta obavljat će zamjenu kuna u eure, i to bez naknade. U Hrvatskoj narodnoj banci moći ćete zamijeniti novčanice kuna za eure bez vremenskog ograničenja, a kovanice do 31. prosinca 2025.

Kartice

Sve debitne i kreditne kartice ostaju iste, ne mijenjaju se ni njihovi PIN-ovi.

Dana 1. siječnja 2023. automatski će se pretvoriti u euro prema fiksnom tečaju konverzije i bez naknade:

– svi limiti po debitnim i kreditnim karticama

– sve rate obročne otplate po debitnim i kreditnim karticama

– svi troškovi koji dospijevaju na naplatu od 1. siječnja 2023.

– sve naknade za korištenje karticama

Troškovi učinjeni Individualnom Mastercard kreditnom karticom u Hrvatskoj, inozemstvu i on-line prikazivat će se u eurima i automatski naplaćivati s tekućeg računa u eurima.

Troškovi učinjeni Visa debitnom karticom multivalutnog računa teretit će račun isključivo u eurima neovisno o valuti plaćanja te o valutama na računu.

Privremena nedostupnost

Zbog tehničke prilagodbe sustava na euro nećete se moći koristiti debitnim i kreditnim karticama te bankomatima Zabe od subote 31. prosinca 2022. u 22:55 do nedjelje 1. siječnja 2023. u noćnim satima. Preporuča se da se za plaćanja tijekom novogodišnjeg vikenda unaprijed opskrbite gotovim novcem dostatnim za Vaše potrebe, poručuju iz Zabe.

On-line bankarstvo putem mobilne aplikacije i interneta (m-zaba, e-zaba) bit će nedostupno od subote 31. prosinca 2022. u 23:30 do nedjelje 1. siječnja 2023. u poslijepodnevnim satima. Plaćanja karticama na internetu koja je potrebno potvrditi m-tokenom bit će moguća od poslijepodnevnih sati 1. siječnja 2023. kada postane dostupno on-line bankarstvo.