Dubrovčani u šoku: Baklje i eksplozivne naprave u Crkvi sv. Vlaha

Pixabay/Ilustracija

Vjenčanje je poseban dan tijekom kojeg na površinu izlaze brojne emocije, ne samo kod mladenaca nego i uzvanika, no postoje primjeri kad one dovedu do pretjerivanja.

A jedan takav dolazi iz Dubrovnika, gdje su se svatovi oteli kontroli pa je morala intervenirati policija.

Unutar Crkve sv. Vlaha ponašali su se kao na stadionu i palili baklje, mahali njima, a kao da to nije bilo dovoljno, čula se i snažna detonacija izazvana eksplozivnom napravom.

Tako nešto prijavljeno je policiji, koja je stigla na mjesto događaja, ali nije utvrdila prekršaj iz javnog reda i mira, piše DuList.

