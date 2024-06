Obrat na suđenju zbog lažnih prijetećih poruka bivšeg gradonačelnika Čakovca: Evo što je rekao ključni svjedok

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Na sudu je danas nastavljeno rasplitanje afere u kojoj je bivši gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač optužen da si je organizirao slanje lažnih prijetećih poruka uoči lokalnih izbora 2021. godine.

Učinio je to, tvrdi USKOK, kako bi si popravio izbornu poziciju. Zbog navodnih prijetnji čak je i plakao pred kamerama na konferenciji za medije na kojoj je s njim bio i šef SDP-a Peđa Grbin. Kovač je tada bio član SDP-a.

Lažne prijeteće poruke

Ispostavilo se kasnije da su prijetnje bile lažne, odnosno da je Kovač, kako se navodi u USKOK-ovoj optužnici, pritiskao policajca Marija Severa da istražuje prijeteće poruke, ali i web stranicu koja je tada objavljivala razne informacije o njemu. Da nije bilo prijetećih poruka navodi s web stranice bili bi obična kleveta za čije rasvjetljavanje nije nadležna policija.

I Sever je sada optužen, a osim za pomaganje Kovaču USKOK ga tereti i za odavanje povjerljivih informacija prekupcima automobila.

Obrat u nastavku suđenja

Danas se na sudu pojavio ključni svjedok, Damir Ledenčan, koji je i sa Severom i s Kovačem bio u bliskim odnosima. On je već priznao svoju ulogu u ovoj aferi, te je u nagodbi s USKOK-om dobio uvjetnu kaznu. Prema toj presudi upravo je on poslao Kovaču lažne prijeteće poruke i to nakon što ga je Sever za to angažirao.

Međutim, Ledančan je danas izjavio kako policajac nije imao nikakve veze sa slanjem prijetećih poruka. Dapače, upozoravao je da bi zbog toga mogli imati problema.

“Sve je krenulo od te web stranice koja je objavljivala informacije koje su mogle naštetiti Kovaču. Preko Severa sam tražio nekoga tko bi otkrio autora te stranice, no nije mu se moglo ući u trag. I sam sam se raspitivao, no nitko nije uspio utvrditi tko je napravio tu stranicu”, prisjetio se.

Dogovor s gradonačelnikom

Tada je Ledenčan, kako je izjavio, u gradu sreo Kovača, te su njih dvojica osmislili slanje prijetećih poruka.

“Sever je bio protiv te ideje, no ja sam ipak pristao jer sam očekivao nagradu. Kovač je kao gradonačelnik Čakovca tada bio moćan, a moćan je i sada. Mislio sam da ću od svega toga imati korist. Uz to želio sam mu na neki način zahvaliti na pomoći što nam je pružio organiziravši humanitarne koncerte u Čakovcu”, svjedočio je Ledenčan.

Opisao je zatim kako su se dogovorili da poruke šalju dan kasnije kad ovaj bude u Zagrebu.

Lažne prijeteće poruke

Ledenčan se danas više nije mogao sjetiti, no prema optužnici napisao je Kovaču: “De si bre p***, još si živ. Čujem da si bio na policiji. Neće niko da te sluša jer svi znaju da si najveći lopov u Čakovcu. Vidim da si pisao na moj 092/407-2920. Nisi valjda mislio da ću ti se javiti. Došao je i tvoj kraj”. Dodao je još: “Pokušo sam normalnim putem da ukažem na tvoj lopovluk. Skidam rukavice. Tvoje vrijeme je prošlo. Neće vise biti 10 posto”.

U zadnjoj seriji poruka stajalo je: “Stjepankotac.icu vise nije potreban. Ubit ću te ko zadnjeg kera. Tvoja nezaposlena žena će uskoro biti udovica…Ti si mrtav čovjek”.

Ledenčan je objasnio da ih je poslao s mobitela za koji mu je novac dao sam Kovač. Kako prva serija poruka nije bila ozbiljna, na kraju je dodao prijetnje smrću. Sve je još povezao i s internetskom stranicom gdje su pisali protiv Kovača kako bi se onda policija uključila u taj slučaj.

Što je zapravo istina?

“Kada je vidio što sam napravio Sever me psovao i pitao što mi je to trebalo”, prisjetio se Ledenčan.

Nakon što su ga odvjetnici okrivljenih i sudsko vijeće pitali zašto je danas rekao da policajac Sever nije imao veze s prijetećim porukama, kada je u svojoj nagodbi s USKOK-om priznao da ga je upravo Sever za to angažirao, Ledenčan je neuvjerljivo kazao kako nije znao što točno potpisivao.

“Istina je ovo što sam izjavio danas”, zaključio je.

