Hrvatska policija uhićuje stotine krijumčara migranata. Pogledajte što onda sudovi rade s njima

Bi li strože zatvorske kazne obeshrabrile krijumčare ljudi se na tuđoj nevolji nemilosrdno već godinama bogate.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović govorio je u Intervjuu tjedna u TNT-u o problemu krijumčarenja stranaca preko Hrvatske. Naveo je da je već ove godine hrvatska policija uhitila gotovo 1.050 krijumčara te istaknuo kako se u Hrvatskoj uhiti trećina krijumčara migranata u cijeloj EU.

Istovremeno hrvatski sudovi izriču krijumčarima koji za golemi novac ilegalno prevoze strance, često u nehumanim uvjetima, vrlo blage kazne. Prema recentnim podacima iz Sudske prakse kazne su vrlo blage, čak i uvjetne, iako Kazneni zakon predviđa i do 12 godina zatvora.

Za 500 eura vozio strance iz Srbije

Tako je prije nekoliko dana na Općinskom sudu u Vinkovcima 35-godišnji Turčin koji živi i radi u Njemačkoj, osuđen nepravomoćno na 15 mjeseci zatvora, od kojih osam mjeseci mora odslužiti, dok mu je preostalih sedam mjeseci pretvoreno u uvjetnu kaznu, s rokom kušnje od tri godine.

Sud je utvrdio da se 35-godišnjak sa svojim sunarodnjakom dogovorio da će prevesti četvoricu stranaca iz Srbije u Hrvatsku. Za to je trebao dobiti dva puta po 500 eura. On je kao prethodnica osiguravao prolazak vozilu koje je sa strancima krenulo iz Gunje prema Zagrebu. No, na kraju je ipak uhićen te je završio u istražnom zatvoru.

Optužen je za kazneno djelo protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članice Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma. Iako, dakle, Kazneni zakon propisuje kaznu do osam godina zatvora, 35-godišnjak se izvukao s puno blažom osudom.

Devet ljudi ugurao u automobil

Ukupno tri godine i osam mjeseci zatvora dobio je 25-godišnjak iz Moldavije koji je lani u veljači krijumčario deset Indijaca iz Srbije u Hrvatsku. U VW Touran, automobil koji je registriran za prijevoz pet putnika, nagurao je njih deset. Učinila su to još dvojica njegovih sunarodnjaka i krenuli put Zagreba.

Sve su dogovorili osobom iz Austrije koja ima nadimak “Cristi šef”. Stigli su samo do odmorišta Spačva jer ih je tamo presrela policijska patrola.

Iako su im policajci signalizirali da se zaustave, 25-godišnjak je svojim vozilom, koje je bilo puno migranata, krenuo prema njima. Pokušao pregaziti policajce

Krijumčar je pokušao pregaziti policajce, no dvojica su uspjela odskočiti. U idućem trenutku jedan je zapucao prema njegovim gumama. Krijumčar ni tada nije stao, već je skrenuo s ceste odlučan da ne padne u ruke policiji.

Kada se zabio u žičanu ogradu istrčao je iz vozila i dao se u bijeg. Na kraju je ipak uhićen. Za šverc ljudi dobio je tri godine zatvora, a za sprečavanja policajaca u obavljanju njihovog posla godinu dana, te je ukupno osuđen na 3,8 godina zatvora. Toliku je kaznu dobio iako je za kvalificirani oblik krijumčarenja ljudi, kojima je ugrozio živote, mogao dobiti i 12 godina zatvora.

Pokajali su se na sudovima

Uvjetnu kaznu – godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina – dobio je 27-godišnjak koji ima srpsko i mađarsko državljanstvo, a priznao je sudjelovanje u krijumčarenju ljudi.

On je ove godine, 1. travnja nedaleko Bregane u svoje vozilo primio sedam stranih državljana koje je trebao prevesti u Sloveniju. No, vrlo brzo zaustavila ga je hrvatska policija. Kod stranaca koje je prevozio, pronađene su potvrde o registraciji u Policijskoj postaji Cetingrad na području PU karlovačke.

Iz toga je zaključeno da su upravo na tom području ušli u Hrvatsku, a okrivljeni 27-godišnjak priznao je da je zbog besparice odlučio prebaciti ih od Zagreba do Ljubljane.

Smještaj za migrante u Zagrebu

Uvjetno je kažnjen i 37-godišnji Kinez koji je dvoje svojih sunarodnjaka koji su ilegalno ušli u Hrvatsku smjestio u apartman u Zagrebu. Za to je dobio naknadu od 700 eura, no isplaćeno mu je samo sto. U apartmanu su trebali čekati nastavak ilegalnog putovanja prema Italiji.

Krijumčarski kanal na Baniji: U tri kombija prevozili 125 ilegalnih migranata “Žene i dalje teško dobivaju azil u Hrvatskoj. U cijeloj priči o migrantima one kao da ne postoje”

Još jednom okrivljenom Kinezu izrečena je kazna – godinu dana zatvora uvjetno na tri godine. On je sve priznao, no dodatnu krivnju svalio je na nepoznatu ženu koja je uspjela pobjeći. Kaže da je na njezinu molbu smjestio dvoje Kineza u apartman. Naknadno ih je trebao odvesti u Italiju gdje inače i živi, ali nije uspio jer je uhićen. Neznanka je netragom nestala. I u ovom slučaju mogla je biti izrečena kazna od jedne do osam godina. Budući da je priznao krivnju, Kinez je kažnjen blaže.

Vozio strance u prtljažniku

S dvije godine zatvora nepravomoćno je kažnjen 38-goidšnji državljanin Hrvatske rodom iz BiH.

On je, utvrdio je Općinski kazneni sud u Zagrebu, 12. travnja ove godine nešto iza 19 sati prevozio četvoricu Kineza. Dvojicu je smjestio putnički prostor, a dvojicu u prtljažnik. Time im je, navodi se u nepravomoćnoj presudi, ugrozio živote. Vozio ih je od Županje do Zagreba gdje su ih zaustavili policajci koji su angažirani na sprečavanju protuzakonitih migracija u sastavu operativne akcije Koridor II.

Za ilegalni prijevoz 38-godišnjak je trebao dobiti 800 eura. I on se na sudu pokajao i izrazio žaljenje zbog svega što je napravio. Priznao je da je novac trebao dobiti od osobe s kojom se povezao putem Facebooka. “Našao sam oglas za prijevoz putnika i javio se na njega. U Županji me dočekao čovjek s nadimkom Slavonac te mi je rekao da dvojicu stavim u prtljažnik i pazim na njih”, izjavio je.

Skrivali strance u kamperu

Djelomične uvjetne osude – sedam mjeseci zatvora, te 17 mjeseci uvjetno na četiri godine dobila su dvojica Makedonaca, 68-godišnjak i 24-godišnjak koji su u lipnju prošle godine švercali strance preko Hrvatske.

Općinski sud u Pazinu u nepravomoćnoj presudi utvrdio je da su strane državljane preuzimali od području Otočca nakon što im je obećana nagrada od 150 eura za njihov prijevoz. Najprije su primili 17 državljana Turske u svoj kamper i krenuli prema Istri. Strance su ostavili u blizini granice Hrvatske i Slovenije.

Par dana kasnije istom rutom povezli su 15 Iračana, no pred granicom sa Slovenijom zaustavila ih je policija. Jedinstvena kazna izrečena im je za oba ova krijumčarenja.

