Zamijenili Fiat i BMW: Policajci zaustavili trojicu učenika, dobro ih isprebijali, a onda shvatili da imaju krive mladiće

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL

Nakon pucnjave u srpskom gradu Užice, kada je u obračunu dvije grupe ranjeno nekoliko osoba, policija je blokirala i grad i sve izlaze iz grada. Ekipa policajaca u pancirkama i s automatskim oružjem, postavila je blokadu na Pepeljskom mostu. Tada su ugledali automobil Fiat Panda u kojem su bila tri mladića, koji su im se, iz nekog razloga, učinili sumnjivim.

Policajci su zaustavili vozilo, izvukli mladiće, te ih istukli. Pretražili su automobil, a tek onda su im zatražili dokumente. Umjesto okorjelih kriminalaca i pucača, ispostavilo se da su zaustavili tri učenika Prometne škole iz Užica, koji su se vraćali kući u Bajinu Baštu – Đ. R. (18), koji je vozio automobil i dvojicu maloljetnika L. Č. (17) i M. R. (17), prenosi Nova.rs.

Najčudnije od svega je što su učenici bili u automobilu Fiat Panda, dok se tragalo za bijelim BMW-om. Prilikom pretresa učenika i automobila ništa sumnjivo nije pronađeno, niti je itko od mladića priveden. Umjesto isprike, policajci su kratko naredili: “Sjedite u auto i brišite!“.

Mladići su kućama i ispričali roditeljima što se dogodilo. Na kraju su tinejdžeri završili u bolnici, a njihovi roditelji su preživjeli pravi pakao.

“Liječnica je rekla da je mogao umrijeti”

“Došao mi je sin okrvavljene glave, hitno sam ga odvezao do bolnice. Imao je potres mozga, tlak mu je skočio na 110 sa 200, morali su mu dati infuziju, a on ima 17 godina. Liječnica je rekla da je mogao umrijeti. Moj rođeni brat je policajac i on je bio zapanjen onim što se dogodilo. Mom sinu su razbili glavu pištoljem, dok je njegovom prijatelju bila krvava čeljust“, rekao je za portal Nova.rs Miloje Čvorović, otac jednog od prebijenih dječaka.

Ono što mu je sin ispričao je kršenje svih pravila službe, pa i ljudskosti. Policajci su se ponašali kao da su okupatori, a ne čuvari zakona.

Žena prijetila da će baciti bombu na školu, policija ju ubrzo uhitila

“Kada su ih zaustavili, počeli su ih odmah izvlačiti iz automobila. Nisu ih ništa ni pitali, nikakve dokumente nisu tražili, dobar dan im nisu rekli. Samo su počeli tući, psovati, vrijeđati i spominjati drogu. To su sve dobra djeca, to svi znaju. Moj sin je krupan, valjda su ga zato i najviše tukli. Udarali su ga pištoljem po glavi. Bio je uplašen, rekao mi je: Tata, udarao me je pištoljem po glavi, što da je opalio?“. Tukli su ih i kada su pali na zemlju. Tek poslije su tražili dokumente. Otac jednog od prebijenih dečaka radi kao sudski stražar u zatvoru u Užicu. I on je šokiran! Pa to ne smije nitko raditi, a kamoli policija! Oni su maloljetni, ako su i nešto napravili neka zovu roditelje, neka zovu mene“, dodao je ogorčeni otac.

Njemu je čudno i što su neki od inspektora koji su tukli djecu iz Bajine Bašte, jer kako je riječ o je maloj sredini, trebali su znati koga su zaustavili.

„Djeca su prepoznala neke od njih, bio je tu D. P. i D. I., koji je pobjegao iza auta kada su djeca počela ustajati. Bili su tu još i policajci G. N., M. J. i V. N.. Bili su tu i neki iz Užica, u uniformi, jedan od njih je imao tetovažu na desnoj ruci. Do danas nisu zvali da pitaju kako su djeca, o isprici nema ni govora. Ovo ne smije i neće tako proći, tko je prekršio zakon, mora odgovarati, pa makar on bio i policajac“, rekao je Čvorović.

On dodaje i da će, nakon što prikupe svu dokumentaciju, prijaviti slučaj policiji.

Uhićeni i kriminalci

Portal Nova.rs imao je uvid i u liječničko izviješće pretučenog mladića L. Č. On je doktorima objasnio da je iznenada, nakon vraćanja iz škole, napadnut od strane policije, bez legitimiranja i objašnjenja.

Dobio je udarac pištoljem u glavu, oboren je, šutiran i navedeno je da je u jednom trenutku izgubio svijest, te da se sjeća krvi i pištolja. “Ne može spavati, jesti, u glavi mu je ostao svaki detalja napada, smjenjivanje policajaca u tuči, s uperenim oružjem“, navodi se u izvještaju.

Nasrnuli na policiju tijekom pretrage kuće: Policija izvijestila o pokušaju ubojstva

Mladić je zadobio višestruke ozlijede – na čelu, s lijeve strane, ekskorijacija i kontuzija s hematomom, otok kapka, na leđima više hematoma.

Dodajmo, zbog pucnjave u Užicu uhićeno je pet mladića. Svi uhićeni su s kriminalnim dosjeom, a do sukoba je došlo najvjerojatnije zbog trgovine narkoticima.

“Sa jedne strane je bio Filip Ž. iz Sevojna, s još četvoricom mladića iz Bajine Bašte, dok su sa druge strane bila braća Aleksandar L. i Milivoje L. Između njih je prvo izbila tučnjava u kojoj su korištene i drvene palice. Kako su dvojica braće tom prilikom zadobila višestruke teške povrede, Aleksandar L. je izvadio pištolj i pucao pri čemu je ranio Filipa Ž.“, naveo je izvor iz istrage i dodao da je Filip Ž. bježeći od Aleksandra uletio na zadnje sjedalo policijskog automobila.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.