Nastavljaju se privođenja u Vukovaru zbog divljačkog napada huligana na djecu

Podijeli :

Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

Još jedan osumnjičeni za sudjelovanje brutalnom napadu na skupinu djece u Vukovaru priveden je jučer poslijepodne na ispitivanje, doznaje N1. To je, dakle, već peta osoba koja je obuhvaćena kriminalističkim istraživanjem tog krvavog incidenta nakon kojeg je više maloljetnika završilo u bolnicama s teškim ozljedama. Očekuje se da tijekom dana policija podnese nove prijave.

Napad se dogodio u subotu iza 22 sata u Vukovaru u blizini Mosta Jean-Michel Nicolier gdje je skupina muškaraca, vjerojatno pripadnika navijačke skupine BBB, napala dječake koji su prolazili ulicom.

Masovna tučnjava u Vukovaru: Nekoliko maloljetnika završilo u bolnici, jedan s frakturom lubanje Mladiću koji je napao maloljetnike u Vukovaru određen istražni zatvor

Prvi osumnjičeni prijavljen je već dva dana kasnije, a na teret mu je policija stavila sudjelovanje u tučnjavi za što je predviđena kazna do tri godine zatvora. Međutim, državno odvjetništvo prekvalificiralo je optužbu, te pokrenulo protiv njega postupak zbog nanošenja, te pokušaja nanošenja teških ozljeda. Za to zakon predviđa do pet godina zatvora.

Detalji prijave

Sumnja se da je on, zajedno s još trojicom nasilnika, napao djecu, 15-godišnjake, i 14-godišnjake. “Zadali su im više udaraca šakama i nogama u predjelu glave i tijela nanijevši im teške tjelesne ozljede i tjelesne ozljede”, priopćilo je tužiteljstvo, a sud je prvom osumnjičenom odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na iskaze žrtava, ali i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Zatim je uslijedilo lociranje još tri osobe, a jučer kasno poslije podne, prema neslužbenim informacijama do kojih smo došli, priveden je još jedan osumnjičeni. U tijeku su njihova prepoznavanja od strane žrtava.

Osumnjičeni huligani

U međuvremenu su se pojavile informacije da među osumnjičenima ima i BBB-a koji su četiri mjeseca proveli u istražnim zatvorima u Grčkoj. Za sada se sumnja da su tamo bila dvojica, prije nego što su se u prosincu vratili u Hrvatsku. Inače, roditelji napadnute djece tvrde da su u pitanju huligani koji već godinama maltretiraju cijeli grad.

“Nadam da će u ovom našem slučaju, ali i u svakom budućem, sud donositi oštre kazne i oštre presude jer ovakve stvari se ne smiju događati u današnje vrijeme. Ovo što se nama dogodilo u subotu je sumrak Hrvatske. Srećom, moj sin je prošao s lakšim ozljedama”, rekla je majka jedne od žrtava za Novu TV.

Najgore su prošli dječaci pravoslavne vjeroispovijesti, govori majka. “Mi svoju djecu odgajamo da tako budu dobri ljudi, a ne da cijene ljude po nacionalnosti, vjeroispovijesti ili nekoj drugoj pripadnosti”, zaključila je majka.

Brojne osude napada

Obitelji žrtava najavile su da će se same organizirati, ukoliko policija i pravosuđe ne odrade svoj posao. Da su u pitanju pripadnici navijačke skupine BBB potvrdio je i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

“Odakle ste i za koga navijate‘, bilo je pitanje koje je postavljeno ovim dečkima, imamo informaciju da su napadači pripadnici navijačke skupine BBB-a. Izražavam žaljenje što je do tučnjave uopće došlo i dajem punu potporu organima reda i pravosuđu da sukladno ovlastima promptno postupe i kazne odgovorne jer ovakve nam situacije u Vukovaru ni drugdje u Hrvatske ne trebaju”, rekao je Penava novinarima.

Napad su osudili i premijer Andrej Plenković i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. On je istaknuo kako se u Vukovaru nije dogodila tučnjava navijača, što je prvotno proizlazilo iz policijskog priopćenja, već da je došlo do brutalnog napada na djecu.

“Ne identificira se pravilno ono što se dogodilo tu večer. Desetak djece šetalo je gradom, mirno, družeći se, da bi napadači, huligani, čuli nekoga od djece da govori ekavicom i to im je bilo dovoljno da krenu tući djecu, i to sve odredom”, kazao je na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru predsjednik Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević.