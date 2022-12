Vedriš: Dinamom se ne upravlja iz Međugorja, ali Mamić ima neupitne zasluge

Podijeli :

Profesor međunarodne ekonomije Mladen Vedriš analizirao je u Newroomu N1 televizije aktualnu ekonomsku i gospodarsku situaciju.

Mladen Vedriš koji je počasni predsjednik Hrvatskog nogometnog stadiona rekao je kako će Dinamo dobiti novi stadion.

“Samo je pitanje vremenskog okvira i da se konačno dogovori model”, kaže Vedriš i dodaje kako prvo treba riješiti imovinsko pravne odnose kojeg vode dijelom vlada, a dijelom gradska uprava. Smatra kako se s Crkvom može pronaći rješenje bilo zamjenom zemljišta bilo prihvaćanjem financijske kompenzacijske. “To je onaj kamen temeljac. “Onda na sceni imate četiri partnera. Dinamo je od početka isticao da je spreman financirati i voditi izgradnju stadiona, tu je i Grad Zagreb koji je rekao da je spreman dati koneciju ili pravo građenja”, rekao je Vedriš i dodao da je ono što se u međuvremenu dodalo i što je dobro to je spremnost UEFA-e da sufinancira priču oko kampusa i da je spremna sufinancirati uređenje igrališta Zagreba da se mogu igrati utakmice dok traje gradnja na Maksimiru.

“Četvrti značajan partner je Hrvatski nogometni savez koji mora i može zajedno s Vladom biti nacionalni partner ovim gradskim partnerima. Vlada je donijela Zakon o sportu i u tome je Zakonu navela da će strateški projekti imati prioritet”, kaže Vedriš. Naglašava kako se ovdje ne govori o novcima, već o tome da strateški projekti značajno lakše rješavaju niz formalnosti koje su tu potrebne.

“Vlada daje status strateškog projekta, HNS veže uz sebe UEFA-u, Grad ima zemljište koje daje na korištenje, a Dinamo ima kapacitet da osigura equity”, kaže Vedriš i dodaje da je potrebno dovršiti dogovor s Crkvom kako bi se ovaj dogovor priveo kraju. “Kad se ide na ugovor o pravu građenja ili koncesiji vi morate imati ZK uložak koji je čist”, naglašava Vedriš koji je rekao kako se nada kako će se uskoro početi rješavati sve probleme. “To je urbana obnova grada s akcentom na stadion”, ističe Vedriš i dodaje kako bi se stari stadion skroz srušio i kaže kako lokacija za stadion ostaje.

“Ako bude ovo što je rečeno, da igralište Zagreba bude osposobljeno da na njemu Dinamo može igrati međunarodne utakmice i nacionalno prvenstvo, 2024. godina moguća je godina početka građenja stadiona”, smatra Vedriš. Dodaje kako se itekako može u sljedećih 10-12 mjeseci pripremnog rada odraditi paralelno do početka građenja stadiona.

“Ako bude dobre organizacije i ne bude gubitka vremena na razne distrakcije, moje uvjerenje je da bi se u prvom kvartalu mogao riješiti papiranti dio posla i potpisati sporazumo onda krenuti u ozbiljnije pripreme za grandnju”, kaže Vedriš.

Dinamo nije jedan čovjek

Naglasio je da kod gradonačelnika Tomaševića i njegovih ljudi postoji spremnost i interes da se spreme u tu investiciju i da je Dinamo neupitno naglasio želju. “Potrebno je s Crkvom, bez fige u džepu potpisati ugovor jer i Crkva ima svoje neupitno legitimne zahtjeve u smislu povratka, da izrazi želju što je kompenzacija za njihov dio”, smatra Vedriš.

“Dinamo je izrazio želju da sufinancira izgradnju stadiona”, kaže Vedriš i ističe da je Dinamo spreman osigurati početni kapital koji će omogućiti kredit. Objasnio je i da se mora vidjeti i održivost modela otplate kredita. “Puno tu postoji tehnokratskog posla prije nego se pređe na građevinski dio”, kaže Vedriš.

Vedriš je komentirao i smjenu Krešimira Antolića. Kaže kako se Dinamom ne upravlja iz Hercegovine. “Zdravko Mamić ima neupitne zasluge za razvoj kluba u sportskom dijelu”, kaže Vedriš i dodaje kako klub nikad ne može biti samo jedan čovjek.

Nijedan problem neće biti izbrisan ulaskom u eurozonu i Schengen

Vedriš je komentirao i ulazak Hrvatske u eurozonu. Rekao je kako će na početku biti jedno prijelazno razdoblje od nekoliko mjeseci te kako će se to brzo riješiti. Rekao je kako će doći do jednog pojednostavljenja plaćanja u brojnim segmentima, no ističe kako će ponegdje doći do stvaranja redova i uskog grla, ali kako će se to brzo otklanjati. Istaknuo je psihološki udar koji nas sve očekuje.

Satra da kad vidimo što je naša realna kupovna moć koja će se izražavati kroz plaću, mirovine, honorare koje ćemo izražavati u eurima i kad se sučelimo s kupovnom moći te vrste to će biti stvaranje pretpostavke za vrijeme isporuke. Dodaje kako nijedan problem o kojima godinama razgoavaramo neće biti izbrisan ulaskom Hrvatske u eurozonu i schengen već ističe kako će konkurentski pritisak na Hrvatsku rasti.

“Rekao bih da iduće godine nakon zadovoljstva formom, ajmo razgovarati o kvaliteti sadržaja”, kaže Vedriš.

Komentirao je i pad inflacije i procjenjeni rast BDP-a te rekao kako smatra da iduća godina mora biti godina zaokreta. “Godina zaokreta u prioritetima. Prioriteteti bi morali biti istinske unutarnje reforme koje jedino oslobađaju potencijal ekonomije, osmogućuju povećanu zaposlenost, omogućuju da ljudi koji sada rade dođu do daha”, kaže Vedriš.

Komentirao je i uspjeh Vatrenih i njihovo skretanje marketinške pozornosti na Hrvatsku.

“Što mi, osim što smo lijepa zemlja, što je prvi parametar, nudimo da onaj koji ovdje dođe uspješno raditi i živjeti. Ta priča je ona koja treba pratiti ovu prvu. A za to bi morali imati opdgovarajuće institucije, punktove, adrese, razgovarati ako imate neku ideju kako vam mi možemo pomoći ostvariti je”, smatra Vedriš i dodaje da bi onda ovakav afekt imao produženo trajanje.