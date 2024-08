Obrana Josipe Rimac opet uspjela. Ni danas joj nije potvrđena optužnica u kojoj su poruke o AP

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu ni danas nije potvrdilo optužnicu protiv bivše HDZ-ove državne tajnice Josipe Pleslić koja se tada prezivala Rimac.

Obrana je, kako se o očekivalo, tražila da se iz spisa kao nezakoniti dokazi ipak izdvoje poruke Josipe Rimac, iako su one ranije proglašene zakonitim dokazima.

Što traži obrana?

Zahtjev je podnijet nakon posljednje odluke Visokog kaznenog suda koji je u drugom predmetu protiv Josipe Pleslić ex Rimac naložio Županijskom sudu u Zagrebu da omogući obrani uvid u tzv. inicijalne naloge koji su doveli do njezinog tajnog praćenja, kao i spise vezane za taj prvi slučaj. Radilo se o sumnjama vezanima za korupciju u Ministarstvu državne imovine koje, međutim, nisu rezultirale sudskim procesom.

No, Josipa Rimac upala je u te mjere te je sada optužena. U više njezinih poruka spominje se AP.

Odluku o najnovijem prijedlogu obrane optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu donijet će 10. rujna.

Detalji USKOK-ove optužnice

Bivša državna tajnica optužena je za primanje mita kod izrade Uredbe o zakupu šumskog zemljišta, namještanju natječaja za dodjelu poljoprivrednog zemljišta, sređivanju prolazaka na državnim stručnim ispitima, urgiranju za zapošljavanje sestre u HEP-u, obećanju za zapošljavanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sina lokalnog novinara koji je pisao o njoj, te posredovanju u nabavi pitanja za testiranje kod zapošljavanja u Uredu državne uprave Šibensko-kninske županije.

Na početku je uz Josipu Pleslić ex Rimac u ovom kraku afere bilo optuženo 26 osoba, no do sada ih se veliki broj nagodio s USKOK-om, priznao krivnju i dobio relativno blage kazne.

Inače USKOK je ovu optužnicu podigao još u veljači 2022. godine.

