Policija poslala važno upozorenje građanima, pripazite na ove pozive!

Iz MUP-a su poslali važno upozorenje građanima koje se odnosi na novi pokušaj prevare pri čemu prevaranti putem poziva pokušavaju uvjeriti građane da im je osobna iskaznica korištena u kriminalnim radnjama.

Nacionalni CERT zamijetio je nove pokušaje prijevare u kojima prevaranti putem telefonskog poziva uvjeravaju građane da im je osobna iskaznica korištena u kriminalnim radnjama.

Prilikom dolaznog poziva prikazuje se hrvatski broj, a osobe komuniciraju na engleskom jeziku.

Građani javljaju kako su zaprimili pozive koji započinju automatiziranom porukom “your ID has been used in criminal activity and there is active arrest warrant, press 1 to talk to an agent”.

Prevaranti građane uvjeravaju da im je kompromitirana ili istekla osoba iskaznica te ih usmjeravaju na javljanje jednom od “operatera/agenata”.

Nakon što se pritisne broj 1, javlja se osoba koja se na engleskom jeziku predstavlja kao zaposlenik hrvatske policije.

Ovakav tip prevare se koristi za krađu osobnih podataka, a potencijalno i krađu financijskih sredstava, navode iz MUP-a.

MUP je objavio i savjete za građane:

– Hrvatska policija s Vama neće započeti razgovor automatiziranom porukom na engleskom jeziku.

– Prekinite komunikaciju čim prepoznate prijevaru.

– NE dijelite osobne podatke s nepoznatim osobama.

– NE fotografirajte osobne dokumente i ne šaljite ih nepoznatim osobama.

– NE uplaćujte novac nepoznatim osobama za sumnjive usluge ili ucjene.

– Prijavite pokušaj prijevare i podijelite informaciju s drugima kako oni ne bi postali žrtve.

