Nakon Turudićevog intervjua za N1 oglasio se i EPPO

Izabrani glavni državni odvjetnik u RH Ivan Turudić danas je za N1 televiziju dao veliki intervju u kojem je, među ostalim, izjavio kako nije siguran da je Hrvatska trebala osnovati Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

Na pitanje Nine Kljenak o nadležnostima DORH-a i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) izjavio je: “Glavni državni odvjetnik je nadležan za rješavanje sukoba nadležnosti između EPPO-a i državnog odvjetnika. Nisam siguran da smo trebali osnovati to tijelo, niz zemalja ga nema i funkcioniraju. Mislim da je situacija kod njih bolja. To je politička odluka i treba je poštovati. Oni brinu o financijskim interesima EU-a. Mislim da se prenaglašava njihova moć”.

Što o tome misle u EPPO-u?

Pitali smo EPPO može li ta Turudićeva izjava narušiti njihovu suradnju s DORH-om i ostalim nadležnim tijelima u Hrvatskoj. Zanimalo nas je i hoće li se glavna europska tužiteljica Laura Kövesi uskoro sastati s novim hrvatskim državnim odvjetnikom.

“Nemamo komentara. Uvijek kada imamo nešto za reći to i proaktivno napravimo”, poručuju iz EPPO-a.