Policija tvrdi da je riješila misterij nestanka imućnog Dubrovčanina: Zbog njegovog ubojstva uhićeni dizajnerica i njezin bivši muž

Zbog sumnje da su prije dvije godine ubili 58-godišnjeg T. G.-a, uhićeni su bivši supružnici.

Radi se o 57-godišnjem državljaninu Njemačke koji kao stranac živi u Hrvatskoj, te 61-godišnjakinji, zagrebačkoj dizajnerici koja se bavila prodajom nekretnina. Ona je osumnjičena da mu je u ubojstvu pomogla. Njih dvoje nekoć su bili u braku, a sada su zajedno završili u kaznenoj prijavi.

Nestao nakon unosnih ugovora

Epilog je to misterioznog nestanka T. G.-a, imućnog Dubrovčanina kojem se još početkom 2022. izgubio svaki trag. On je, inače, u svom vlasništvu imao nekretnine u središtu Dubrovnika što ih je svojevremeno nudio i gradu na prodaju. No, tu se u priči našla i zagrebačka dizajnerica koja je figurirala i kao posrednica za nekretnine.

Zanimljivo je da je ona već završila pod optužbom da je izradila tri posebne punomoći u kojima je navela da ju je T. G. opunomoćio i ovlastio da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje ugovore o kupoprodaji njegovih nekretnina bez ograničenja.

Tko je kupio vrijedne nekretnine?

Prema optužnici, dizajnerica je sklopila i ugovor o doživotnom uzdržavanju u kojemu je lažno navela da joj T. G. kao davateljici uzdržavanja, trenutkom svoje smrti, daje u vlasništvo sve nekretnine u Dubrovniku i sav gotov novac koji se nađe kod njega ili na bilo kojem računu.

Državno odvjetništvo u prvoj optužnici protiv 61-godišnjakinje tvrdi kako je krivotvorila punomoći iako je znala da joj ih nestali nije dao, niti je s njom potpisao ugovor o doživotnom uzdržavanju. U optužnici se navodi da se na tim dokumentima ona osobno potpisala kao T. G. te je u te isprave umetnula neautentične ovjere jedne zagrebačke javne bilježnice.

Specijalnu punomoć za prodaju nekretnina okrivljena je, prema optužnici, lažno predočila dvojici dubrovačkih ugostitelja koji su joj, ništa ne sumnjajući, povjerovali te su 12. siječnja 2022. s njom sklopili predugovor, a potom 11. veljače i ugovor o kupnji nekretnina. U pitanju je prodaja poslovnog prostora – restorana površine 40,48 metara kvadratnih u prizemlju zgrade koja ima ulaz iz Zlatarićeve i ulice Garište za iznos od 400 tisuća eura. Ona je nakon uhićenja tvrdila da ju je Gerard doista ovlastio da sve to napravi. U tijeku joj je zbog toga i suđenje na sudu u Dubrovniku o kojem su lokalni mediji kontinuirano izvještavali.

No, sada stižu nove, teške optužbe

Sada istražitelji sumnjaju da je sa svojim bivšim mužem ubila imućnog T. G.-a.

Sasvim konkretno, prema priopćenju PU zagrebačke, sumnja se da su ga negdje između 22. veljače i 12. ožujka 2022., kada je već bio prijavljen njegov nastanak, namamili u stan na području Svete Nedelje. Taj stan njih dvoje su prije toga unajmili.

Istražitelji vjeruju da su tamo i ubili nestalog muškarca samo kako bi njegove vrijedne nekretnine mogli prodati te zadržati golemi novac što su na taj način zaradili. Iznos od 400.000 eura međusobno su podijelili.

Golemi novac su podijelili

“Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici osumnjičene su osobe predali pritvorskom nadzorniku u zakonskom roku, dok je kaznena prijava podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici”, priopćeno je iz Policijske uprave zagrebačke.

Drugim riječima, u ovom trenutku se još ne zna gdje je tijelo nestalog muškarca, kao i na koji način je ubijen. Ipak, istražitelji vjeruju da imaju dokaze da su upravo agentica za nekretnine i njezin bivši partner počinili to teško ubojstvo, za koje im prijeti i do 40 godina zatvora.

Ključan dokaz, neslužbeno doznajemo, koji je istražitelje odveo prema 61-godišnjakinji i njezinom partneru bio je upravo ugovor o doživotnom uzdržavanju u čiju se autentičnost već od ranije posumnjalo.

