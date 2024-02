Čitateljica dobila termin za pretragu tek krajem godine: “Liječnik mi je rekao da mogu kod njega privatno”

Podijeli :

Ministar zdravstva Vili Beroš hvali se smanjenim listama čekanja i odredio kao jedan od glavnih ciljeva prosječno vrijeme čekanja bolničkih dijagnostičkih pretraga na ispod 270 dana. Te riječi ponukale su jednu našu čitateljicu da nam se javi sa svojim negativnim iskustvom.

Naime, 20. veljače zatražila je ultrazvuk prednje trbušne stijenke, kako bi se otklonila sumnja u karcinom, no iz Vinogradske bolnice dobila je odgovor o slobodnim terminima tek u prosincu – desetak mjeseci kasnije.

Kod ovako osjetljivih zdravstvenih pitanja čekati desetak mjeseci je potencijalno životno ugrožavajuće. Posebno jer se radi o osobi koja je preboljela zloćudni tumor na bubregu.

“Kad sam čula Beroša što govori, malo je reći da sam se razljutila. Zato sam se i odlučila javiti”, kazala nam je čitateljica, čiji su podaci poznati redakciji.

Zatim je ispričala što se sve događalo.

“Imala sam kirurški zahvat zbog bruha na nezgodnom mjestu. Čim su ga otkrili, hitno sam operirana isti dan, toliko je ozbiljno bilo. Oporavak nakon takve operacije inače traje desetak dana, no mene je i nakon mjesec i pol dana nastavilo boljeti. Priznajem, nisam se čuvala koliko sam trebala i zato se stanje pogoršalo. Liječnik me nakon pregleda poslao kirurgu, a on je predložio ultrazvuk jer nije bio siguran radi li se samo o bruhu. Potom mi je rekao da mogu kod njega privatno, ako ne dobijem pregled regularno u normalnom roku”, prepričala nam je.

Nakon što je dobila odgovor o terminu u prosincu, odlučila je ići privatno. Jer, nema izbora.

“Da si ne mogu priuštiti pregled, što, mogu se odmah zakopati? Srećom, imam dovoljno novca, ali što je s onima koji nemaju?”

Dala je primjer svog prethodnog slučaja i kontrolnog pregleda koji je došao na vrijeme pa joj spasio život.

“Liječnik me poslao na kontrolni CT pregled. Ništa me nije boljelo i sama ne bih sumnjala da sam bolesna. Imala sam sreću, bez tog pregleda bih skončala bez da znam što mi se dogodilo. U ožujku ponovno imam kontrolni CT pa ću nakon toga ići i privatno obaviti ultrazvuk. Život mi je u pitanju. Sve znaju i tako mi odgovore, sram ih bilo”, kazala je ogorčena čitateljica pa dodala:

“Kroz dvadesetak i više godina, većinom sam išla samo u Vinogradsku i do ovog slučaja, za nju sam govorila samo u superlativima. Nevjerojatno mi je da me žele pustiti čekati deset mjeseci bez da znam što mi je i da trpim bolove koje trpim”, naglasila je na kraju.

Iz Ministarstva zdravstva dobili smo općeniti odgovor jer ne znaju o kojem se točno slučaju radi.

“Kako je riječ o kontrolnom pregledu, specijalist je ciljano zatražio da se kroz period od deset mjeseci pretraga ponovi te, prema njegovom stručnom mišljenju, pacijenticu nije ocijenio kao ozbiljan slučaj te je nije uputio u hitnu proceduru”, stoji u odgovoru.

Nakon što se pojasnilo da je riječ o hitnom slučaju, upućena je na e-mail [email protected].

“Molimo da se žurno javi kako bismo dobili uvid u slučaj. Kolege će joj se odmah javiti te kontaktirati sve dionike kako bi se čim prije razriješila situacija na dobrobit pacijentice.”

Možda ova priča završi bitno pozitivnije u konačnici. Zato, pozivamo čitatelje da nam se i dalje javljaju na [email protected].

