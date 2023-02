Policija: Pripazite, netko plaća filmskim novcem! Evo kako ga prepoznati

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Policijska uprava brodsko-posavska upozorava građane da obrate pozornost prilikom preuzimanja novčanica te ukoliko posumnjaju u ispravnost istih pozovu policiju na broj 192.

Na području Policijske uprave brodsko-posavske, u vremenu od 23. do 27. veljače, na području Slavonskog Broda, evidentirana su dva kaznena djela prijevare.

Bivšem mužu rekla da je lopov i debela svinja, sud joj je odrezao kaznu

U jednoj pekarnici, dana 23. veljače, oko 22 sata, nepoznata osoba je platila narudžbu hrane koristeći dvije novčanice od 20 eura, dok je dana 27. veljače, oko 8 sati, zaposlenica druge pekarnice primijetila novčanicu od 20 eura, za koju je posumnjala da se radi o krivotvorini.

Prilikom pregleda novčanica u obadva slučaja je utvrđeno da se radi o tzv. filmskom novcu, a na istima je na engleskom jeziku otisnuto: “Movie money” i “This is not legal, it is to be used for motion props“.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja važnih činjenica i pronalaska počinitelja kaznenih djela.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.