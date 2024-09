Nakon incidenta na Rebru, stručnjak za N1 objasnio je li realno postaviti detektore metala u bolnicama

Podijeli :

Nakon jučerašnjeg teškog incidenta u Kliničkom bolničkom centru Rebro gdje je muškarac naoružan startnim pištoljem prijetio zaposlenicima, ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je za Slobodnu Dalmaciju kako nije isključeno da se u bolnice postave metal-detektori.

“Teško je pregledati sve pacijente koji ulaze u bolnicu, no ako bude trebalo i to ćemo raditi, ako treba postaviti ćemo i detektore metala kako bi svi pacijenti i osoblje bili sigurni. Ali, onda bi takve detektore trebalo postavljati svugdje gdje ljudi ulaze, kao što su dućani, športski objekti…”, rekao je Beroš.

Pitali smo umirovljenog generala Matu Laušića koji se bavi i sigurnošću u zdravstvu je li realno očekivati metal-detektore na ulazima u bolnice.

Koliko bi trebalo detektora metala?

“KBC Zagreb na Rebru je izuzetno kompleksan prostor za osiguranje. Postavlja se pitanje gdje bi metal-detektore uopće trebalo postaviti – na ulaze za pješake ili na ulaze za vozila ili na ulaze iz garaže. Tako je barem desetak objekata koji bi trebali imati metal-detektorska vrata.

Osim za pješake morali bi se postaviti posebni detektori metala za prtljagu, jer svi nešto unose u bolnicu”, analizira Laušić zaključujući kako bi to bilo izuzetno složeno za realizaciju.

“Po mom mišljenju bilo bi bolje uložiti u kontrolirani pristup odjelima za koje se procjeni da za to imaju potrebu. Neki odjeli već imaju tu kontrolu pristupa uz pomoć kartica ili posebnih šifri no na mnogima se to ne poštuje”, primjećuje Laušić podsjećajući koliko je bitno zaključavanje pojedinih vrata u bolnicama.

Kontrola pristupa odjelima u bolnici

“Osim toga za sigurnosnu kulturu važna je i edukacija osoblja. Iz onoga što je objavljeno u medijima zaključujem da je glavna sestra koja je uspjela umiriti pacijenta imala dobar pristup. Provela je deeskalaciju sukoba, sve prama pravilima”, komentirao je Laušić.

Savjetuje zaposlenicima zdravstvenih ustanova da poštuju zaštitu, odnosno kontrolu pristupa koja već postoji.

“Ne znam zašto im je teško provući karticu ili utipkati šifru. Vidio sam da vrata drže protupožarni aparati da se ne zatvore. Dakle, kontrola pristupa postoji, ali se ne poštuje”, upozorava Laušić.

Stručnjak ima i savjet za bolnice

Prema njegovom mišljenju za postavljanje metal-detektorskih vrata trebalo bi napraviti cost-benefit analizu, jer drži da bi to bila jako skupa i gotovo neprovediva investicija.

“Osim toga na tim detektorima metala moraju raditi posebno educirani zaštitari koji znaju kako metal detektor reagira, odnosno kakav zvuk proizvede kad detektira ključeve, a kakav kad je neki drugi metal u pitanju”, govori nam Laušić koji je educirao oko tisuću djelatnika za ponašanje u sigurnosno problematičnim situacijama.

“Svi polaznici imali su brojna pitanja i vidjelo se da su nakon edukacije promijenili svijest o reagiranju u sigurnosno napetim situacijama”, zaključio je umirovljeni general Mate Laušić.

