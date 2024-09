Beroš nakon incidenta na Rebru: Ako treba postavit ćemo i detektore metala u bolnice

Podijeli :

Nakon oružanog incidenta koji se dogodio u "zelenoj zgradi" (Psihijatrija) KBC-a Zagreb (Rebro) kada je za sada nepoznati čovjek pištoljem prijetio osoblju i pacijentima, oglasio se ministar zdravstva Vili Beroš.

“Još uvijek primam informacije o incidentu i ne znam točno o čemu se radilo. Očekujem očitovanje ravnatelja Čorušića i tada ću moći reći nešto više. Još uvijek službeno ne znam o kakvom se točno oružju radilo s kojim je čovjek prijetio, je li se radilo o pravom pištolju ili vjernoj kopiji oružja”, rekao je ministar Beroš za Slobodnu Dalmaciju.

Djelatnica bolnice na Rebru: Medicinska sestra je ispala pravi heroj

S obzirom da je čovjek ušetao neometano u bolnicu ministar je odgovorio na pitanje trebaju li se pacijenti pregledavati prilikom ulaska u bolnicu, u kojoj zasigurno nema mjesta za oružje, odnosno treba li postaviti na ulaze u bolnicu detektore metala?

“Teško je pregledati sve pacijente koji ulaze u bolnicu, no ako bude trebalo i to ćemo raditi, ako treba postaviti ćemo i detektore metala kako bi svi pacijenti i osoblje bili sigurni. Ali, onda bi takve detektore trebalo postavljati svugdje gdje ljudi ulaze, kao što su dućani, športski objekti… Svakako, s detaljima cijelog događaja, službeno će me obavijestiti ravnatelj Ante Ćorušić, od kojeg očekujem izviješće”, zaključio je Vili Beroš, ministar zdravstva RH.

