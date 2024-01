Sudovi i zatvori zatrpani krijumčarima ljudi

Podijeli :

Hrvatski sudovi i zatvori zatrpani su slučajevima vezanim uz krijumčarenje ljudi, piše u ponedjeljak Večernji list, navodeći da je u hrvatskim zatvorima 651 krijumčar migranata.

Zadnjih godinu dana gotovo da ne prođe dan da policija ne izvijesti o uhvaćenim migrantima i krijumčarima migranata, kojima posao očito cvjeta. Kako i ne bi kada, sudeći iz izjava i priznanja koje su neki krijumčari dali pred hrvatskim sudovima, ispada da po krijumčarenoj osobi, ako ih dovedu do dogovorenog cilja, zarade i do 2000 eura.

Rade to iz koristoljublja, no pravdaju se sucima da samo žele popraviti svoju lošu materijalnu situaciju. Iako policija migrante i krijumčare ljudi hvata duž čitave granice, najviše posla imaju uz granicu s BiH pa je i Općinski sud u Karlovcu najzatrpaniji predmetima koji se odnose na krijumčarenje migranata.

Ima ih sa svih strana svijeta, čak i iz Kine, Moldavije, Indije. I dok policija migrante nakon hvatanja popiše, oni zatraže azil i tako si po zakonu osiguraju “vizu” od sedam dana tijekom kojih moraju napustiti Hrvatsku i izići iz EU. Pa onda to vrijeme iskoriste i za pronalazak druge rute za odlazak na zapad.

Uhvaćeni krijumčari migranata zapnu pak u hrvatskom pravosudnom sustavu nekoliko godina – ovisno o dosuđenoj kazni, a uvijek im se, kažu nam suci, izriču zatvorska i sporedna novčana kazna. Za to kazneno djelo propisana je kazna od jedne do osam godina zatvora, odnosno od tri do 12 godina zatvora u slučaju težeg oblika kaznenog djela kada je ugrožena i sigurnost građana. A to se sve češće događa jer je u zadnje vrijeme po hrvatskim cestama bilo nekoliko policijskih potjera za krijumčarima ljudi.

Suci kažu da krijumčarima izriču kazne zatvora iznad zakonom pripisanog minimuma, piše novinarka Večernjeg lista Snježana Bičak.

