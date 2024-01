Benčić u TNT-u: Bojim se da nam Šeks i Bajić još uvijek biraju ljude na ključna mjesta u pravosuđu

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Gošća Mile Moralić u Točki na tjedan bila je koordinatorica Možemo! Sandra Benčić.

Benčić se osvrnula na izbor Ivana Turudića za kandidata za glavnog državnog odvjetnika.

“Plenković je odgovoran za taj izbor. Bojim se da nam Šeks i Bajić još uvijek biraju ljude na ključna mjesta u pravosuđu, bojim se da je ovo i dalje njihov izbor. Čudno je da Plenković igra na tako divlju kartu kao što je Turudić. On igra na nekog za koga je potpuno jasn da je vezan za HDZ, Turudić to ni ne skriva”, govori Benčić i podsjeća da su ga HDZ-ovci zvali “našim dečkom”.

Zašto je Plenković odabrao Turudića? “Zato što može” Plenković: Evo što očekujem od Turudića

Brine je i činjenica da Turudića određuju i različita poznanstva s ljudima za koje bi rekla da su “dio kriminalnog podzemlja” i protiv kojih USKOK trenutno vodi postupke. “To su trenutno najveći slučajevi koje DORH ima, to su slučajevi u kojima su optuženi njegovi prijatelji. Sad zamislite kako će on predstvljati DORH u borbi protiv ljudi koji su njegovi prijatelji”, govori Benčić i upozorava da će se nastaviti srozavati povjerenje u pravosuđe, a i onako je već na najnižoj razini u EU-u. “To je ključna stvar.Ako naše društvo ne može imati povjerenja u tu granu vlasti, onda ne možemo govoriti da u potpunosti imamo državu. To je raspad društva na toliko razina, brine da da ćemo Turudićem prijeći točku kad ćemo to moći popraviti kad dođe druga vlast”, govori.

“On ima samo jedan argument, to da je osudio Sanadera. Osudio ga je u trenutku kad ga se HDZ odrekao. To suđenje je bilo na toliko razina kršenja prava na pravično suđenje, Ustavni sud je ukinuo tu njegovu presudu upravo s aspekta pravila povrede postupka. On bi svoju neovisnost dokazivao osudom Sanadera, a to je dijametralno suprotno. Vodio je postupak na način koji je Sanaderu dao šansu da ruši tu odluku na Ustavnom sudu”, kaže Benčić. Dodaje kako pretpostavlja da će osuditi neke ministre kako bi se pokazalo neovisnost, ali kaže da je puno više brine tko će dobiti koncesije.

Evidentno je da kriminalno podzemlje ima pristup ljudima u vlasti, upozorava i kaže kako je ne brine hoće li Aladrović guliti krumpir godinu dana. “Izuzetno brine činjenica da Vlada predlaže za glavnog državnog odvjetnika osobu koja jej otvoreno, bez da trepne, lagala pred Odborom za pravosuđe”, kaže.

“Kakvu poruku šalje Plenković kada kandidira osobu koja nema problema saborskom Odboru, odnosno zastupnicima hrvatskih građana, i to grani vlasti pod čijom je on kontrolom. Plenković ovime zaista pokazuje da jest glava korupcijske hobotnice”, jasna je Benčić.

Lex AP i femicid

Aktivistkinja o Lexu AP: “Ovo nije na strani žena” Profesor o Lex AP-u: “Zašto su se novinari toliko uzrujali? Dva su razloga”

Komentirala je i Lex AP. KAže kako je u pitanju – opasan zakon. “Uvodi se kazna zatvora do tri godine za one koji upozore na skrivanje dokaza, neadekvatnu istragu… ZAmislimo sad, imamo glavnog državnog odvjetnika Turudića, on ima prijatelje koji su prvooptuženi u tim slučajevima i netko od drugih odvjetnika ili zamjenika uoči da se nešto događa s CD-ima na kojima se spominje AP, da su nestali, da se ne koriste u postupku. Ta osoba koja na to ukaže će biti kazneno progonjena od Ivana Turudića. Zatvoreni krug u kojemu nitko više neće smjeti reći ništa o istragama povezanih s koruptivnim djelima. To je sada zabranjeno i oštećenicima”, govori Benčić i podsjeća na slučaj iz Osijeka u kojemu je policija pokušala okvalificirati ubojstvo djevojke blažom kvalifikacijom nego što je to bilo. U sličnom slučaju, govori Benčić, to se sada ne smije reći inače će osoba koja upozori na to biti izložena kaznenom progonu.

Ovaj zakon, govori Benčić, Plenković skriva iza femicida. “Takva vrsta kukavičluka govori kakav je karakter našeg premijera. Podmetnuti taj AP na način da svima poručuje da može zaštita žena od nasilja samo ako se od afera zaštiti i njega i njegove kolege iz HDZ-a. Mi ako dignemo ruku za zaštitu žena, pristajemo i na Lex AP”, kaže.

Sigurna je da bi u Saboru zakon o femicidu dobio jednoglasnu podršku da se iza njega ne skriva Lex AP.

Benčić kaže da je ne bi začudilo da dođe do sukoba oko nadležosti europskih tužitelja. “Za to će žrtvovati sve pa i slučaj Agrokor. Pazite, čovjek koji je bio sudac u postupku i srušio slučaj, nije on ništa pogriješio. Zbog toga DORH sada mora ići na novelaciju, o kome ovisi hoće li se to dogoditi? O Turudiću koji je bio sudac u tom postupku. Da ste vi arbitar na sudu u Washingtonu na kojem Todorić vodi postupak protiv RH i kad bi gledali kako je došlo do slučaja Agrokor… Ja bih se pitala što je to. Ako će građani ove države morati jedan cent platiti Todoriću koji nas je 30 godina muzao… Pa ja bih rekla Plenkoviću da nema adekvatne kazne za to”, kaže.

Ministrica Obuljen

Govoreći o slučaju Ministarstva kulture i Geodetskog fakulteta. “Mislim da je ministrica u ozbiljnim problemima, minimalno političkim. Pitanje je koja će biti njena sudbina u HDZ-u- Ne želim unaprijed suditi, ali minimalno, minimalno, ovo upućuje na neracionalno , štetno, djelovanje ministrice prema sredstvima za obnovu”, kaže. Dodaje da je neprihvatljivo parazitirati na obnovi, a sada je jasno, govori, da je netko krao taj novac za obnovu, a sve je blagoslovila ministrica. “To minimalno mora biti kraj njene političke karijere, a ostalo neka se utvrdi u postupku”, kaže.

Benčić smatra da je poraz to da nismo uspjeli izgraditi jake institucije s istim ljudima s kojima je EU to uspio. “To je poraz Andreja Plenkovića. To uništava iznutra i izvana”, govori.

Pad podrške

“Uvijek postoje te oscilacije”, kaže Benčić na pitanje o padu podrške njenoj stranci.

Dodaje i da su dok su puno rasli govorili da se ne treba voditi anketama. “Kakve bi to odluke bile”, pita se.

“Plenković ne provodi reforme jer zna da tad pada potpora nekih interesnih grupa. Pri donošenju političkih odluka se time ne rukovodi”, kaže.

Zakon o plaćama i štrajkovi

“Andrej Plenković je namjerno stvarao nered i išao na model da on pregovara sa svima. Htio ih je zavaditi i biti baja, da on bude onaj koji će nešto dati. Stvorio je kaos u čitavom sustavu. Izbavio je sindikate iz pregovora. To što je napravio sa sindikatima i svim ovim profesijama je isto ono što radi i sa svima ostalima”, kaže Benčić dodajući da je Plenković sindikate učinio irelevantnima i da je sam kriv za svaki kaos koji je stvorio i da treba trpjeti posljedice.

“Apsolutno kolektivno pregovaranje”, kaže Benčić objašnjavajući da se zalažu i za sindikaliziranje privatnog sektora.

Samostalan izlazak na izbore

Benčić kaže kako Možemo čvrsto ostaje pri odluci da idu samostalno na izbore.

Namjera im je, kaže, nakon izbora biti u koalciji s SDP-om.

Odluka da idu sami na izbore, smatra, nije dovela do pada podrške koji Možemo bilježi u zadnjim anketama.

“Većina naših birača to cijeni”, kaže.

Kada su preuzeli Grad, on je bio pred bankrotom. Dvije godine su, kaže, radili na tome da mogu imati razvojni proračun, da se može ulagati u kuluru, da se mogu povećavati socijalna prava… “Da si možemo priuštiti reći da idemo riješiti problem Jakuševca i CGO-a i da nećemo dopustiti da nas se u tom zaustavlja zato što HDZ nije sposoban imati ministra gospodarstva duže od šest mjeseci. Nama je Habijan treći ministar, a nijedan nije našao vremena da to riješi”, govori. Benčić kaže kako razumije da će uvijek postojati otpor prema takvim projektima, ali da se stvar – mora riješiti.

Strani radnici

Ključna pogreška Vlade bila jej to da nije komunicirano koliko i na koji način strani radnici dolaze u Hrvatsku. “Da, potrebni su nam, ali umjesto da ljude informiraju i educiraju su šutjeli i pokušavali to sakriti. To pitanje su u potpunosti prepustili to pitanje privatnim firmama i agencijama koji za velike novce strane radnike dovode ovdje. Neki su se obogatili na tome zadnje dvije godine. HDZ ne brine ni o hrvatskim ni o stranim radnicima pa ih je prepustio poslodavcima koji po 30 njih smještaju u stanove od 70 kvadrata”, govori Benčić.

Dodaje da su mogli samo prekopirati standard oko smještaja sezonskih radnika.

“Namjerno to nisu napravili da bi svojim pajdama pomogli da se obogate”, kaže.

Kako je normalno da jedna zemlja EU-a nema migracijsku politiku, pita se. “Mi nemamo ni ideju na nacionalnoj razini što raditi s njima kad dođu. Mi ih zovemo strani radnici, ali oni su ljudi, nisu oni samo radnici, i oni imaju potrebe”, upozorava.

Porez na nekretnine

“Predvidjeli smo porez na višak nekretnina. Porez od treće nekretnine nadalje. Velika većina ljudi ima kuću za stanovanje i neku vikendicu negdje. Ostavili bismo to kako je. To da imaš stan i neku malu vikendicu čini dobar život. Želimo da svi imaju neku vrstu te sigurnosti i udobnosti, mi se zalažemo za dobar život. Ali ono što prelazi te granice…”, kaže Benčić dodajući da nisu problem samo iznajmljivanje nego su proboem oni koji drže prazne stanove.

“Mi hoćemo vratiti stvar na on što je osnovno, stanovi su za stanovanje”, kaže.

Viktor Orban

Što bi rekla Viktoru Orbanu na summitu EU-a sljedeći četvrtak?

“Mi prvo trebamo komunicirati probleme koje mi imamo s Mađarskom. Probleme u energetskom sektoru, to da se ne izručuje Hernady, da se šutke gleda kako financira kupnju zemljišta po Baranji, kako daje sredstva da se ljudi naseljavaju u Baranji, kako su te kuće obojane u boje Fidesza, ne Mađarske… Zabrinuta sam jer imamo lika kojem se ništa oko toga ne govori, a koji u uredu drži sliku velike Mađarske. Što bismo rekli Vučiću da ima sliku velike Srbije? Mi to moramo početi komuniciriati. To me smeta. Ne možemo mi cijelo vrijeme naše građane i naše resurse stavljati na čekanje jer Plenković ima neku hiću oko vanjskopolitičke integracije. Mi čekako već 30 godina. Naša poruka za ove izbore je da su ljudi napokon na redu”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.