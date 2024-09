VIDEO / Tragična statistika: U Hrvatskoj su u zadnjih 20 godina ubijene stotine žena

Podijeli :

Što se promijenilo u odnosu prema nasilju nad ženama od crnog 22. rujna 1999. do danas? Na papiru - puno toga.

Od ove godine u zakonu imamo i femicid kao posebno teško kazneno djelo ubojstva žene zato jer je – žena. U praksi se stvari mijenjaju puno teže i sporije.

TNT Komentar / Minuta za svaku ubijenu ženu u Hrvatskoj? Šutjela bih 8 sati…

Od MUP-a RH tražili smo podatke o tome koliko je žena ubijeno od ubojstva u sudnici do danas, no odgovaraju da je to nemoguće utvditi. Informatički sustav MUP-a sve do 2005. godine nije bilježio spol ubijenih osoba.

Od 2005. do 2013. godine ubijeno je čak 216 žena. 216 žena u samo osam godina. Tih godina broj ubijenih žena gotovo redovito je skako preko 20, posebno je tragična bila 2007. godina kada je ubijeno čak 30 žena.

U posljednjih nešto manje od deset godina, od 2014. pa zaključno s jučerašnjim danom – u Hrvatskoj je ubijena 161 žena.

480 ubijenih žena

Iz statistike MUP-a lako je izračunati kako je prosječan broj ubojstava žena – od 2005. godine, od kada se prate ubojstva po spolu, do danas – 20 žena godišnje.

Logična je pretpostavka da je od 1999. do 2005. godine (kada MUP nije bilježio ubojstva po spolu) ubijeno oko stotinu žena, iako je vjerojatno ta brojka bila i veća jer je ranih 2000-tih broj ubojstava bio značajno veći nego posljednjih godina (spomenuli smo već 2007. – njih 30, 2006. – 29, 2005. – 27 ubijenih žena). Uz tri žene ubijene u sudnici 22. rujna 1999. godine broj ubijenih žena u Hrvatskoj u posljednjih 25 godina penje se na najmanje 480 žena.

Ubojice – bliski ljudi

Od 2014. godine naovamo MUP vodi statistiku i o odnosima između počinitelja i žrtava, tako sada znamo da je u posljednjih deset godina, od 2014. godine do danas, 117 žena ubijeno od strane bliskih osoba – od toga su njih 75 ubili intimni partneri.

Udio žena koje su ubili intimni partneri u ukupnom broju ubijenih žena kretao se posljednjih godina od 28 posto do čak 73 posto 2015. godine. U istom razdoblju žene partnerice ubile su devet muškaraca.

Rast broja ubojstava

Kada govorimo o kaznenim djelima nasilja među bliskim osobama – sve su kategorije u porastu u prvih osam mjeseci ove godine u odnosu na lanjsku godinu.

Ubojstva su porasla s 11 na 14, više je tjelesnih ozljeda i teških tjelesnih ozljeda, a u porastu su i prijetnje.

Zabrinjava porast kaznenih djela nasilja u obitelji. Čak je 208 slučajeva više u prvih osam mjeseci ove godine nego lani. Žrtve kao što vidite u videu – u daleko većem broju žene…

