Vojnikinja poslala snimku potresa u zgradi MORH-a, prijeti joj 5 godina zatvora

Podijeli :

Marko Prpić/Pixsell

Na županisjkom sudu u Zagrebu potvrđena je optužnica protiv vojnikinje (26) zbog odavanja tajnih podataka za što Kazneni zakon RH propisuje od jedne do pet godina zatvora. Optužena je 26-godišnja vojnikinja koja je, kako navodi tužiteljstvo, članovima svoje obitelji poslala snimku zaslona nadzornog sustava MORH-a.

Presnimila je trenutak Petrinjskog potresa, u kojem je, kao što je poznato značajno oštećena MORH-ova zgrada na Trgu Petra Krešimira IV, piše Telegram.

Presnimila trenutak potresa

Ova pripadnica HV-a, kako stoji u optužnici, idući je dan, dakle 30. prosinca 2020. snimku potresa proslijedila jednoj svojoj prijateljici, te članovima svoje obitelji. Tužiteljstvo tvrdi da to nije smjela napraviti budući da su podaci iz MORH-ovog nadzornog sustava tajni. Propisuje to Zakon o tajnosti podataka, a MORH-ove snimke imaju stupanj tajnosti ‘ograničeno’. Vojnikinja je na osnovu tog zakona bila dužna čuvati tajnost tih podataka, no ona ih je ipak putem WhatsApp-a proslijedila neovlaštenim osobama.

Vojna policija već par tjedana kasnije prijavila je 26-godišnjakinju Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Oni su, kako doznajemo, podigli protiv nje optužnicu, no sud ju je nakon prve sjednice optužnog vijeća vratio vraćao na doradu. Danas ju je ipak potvrdio.

Priznala što je napravila

Sama 26-godišnjakinja priznala je da je nedugo nakon potresa bila u uredu zapovjednika Nadzornog centra, gdje je presnimila trenutak potresa. Priznala je i da je snimku proslijedila dalje. “Nisam bila svjesna da činim kazneno djelo, jer sam taj dan zbog cijele situacije bila pod stresom i uplašena. Znala sam da se radi o tajnim snimkama, no nisam razmišljala da činim nešto nezakonito”, ispričala je u obrani.

Njezin zapovjednik potvrdio je da je nakon što je zaposlena u MORH-u prošla sigurnosnu edukaciju u sklopu koje je upoznata s pravilnim postupanjem s klasificiranim podacima. Unatoč tome, snimku je dan nakon Petrinjskog potresa pokazala čistačicama u MORH-u koje su pak komentirale kako je od urušenih dijelova zgrade na Trgu kralja Petra Krešimira IV umalo stradao jedan vojni policajac.

Sve to potvrđeno je i snimkama nadzornih kamera iz MORH-a. Naime, one su snimile 26-godišnjakinju kako u sobi u kojoj se nalazi Nadzorni sustav stoji kraj ekrana sa svojim mobitelom uperenim prema njemu. Osim toga, snimljena je i kako s čistačicama razgovara na ulazu u zgradu MORH-a.

Tužitelji traže uvjetnu kaznu

Iako Kazneni zakon RH predviđa kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora za onog tko oda tajne podatke, tužiteljstvo je ovom optužnicom predložilo sudu da vojnikinju osudi na sedam mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine. To bi značilo da ne mora u zatvor zbog onoga što joj je stavljeno na teret.

No, sud se mora prihvatiti kaznu koju predlaže tužiteljstvo.

U svakom slučaju rasplet ovog procesa bit će zanimljivo pratiti, posebno u kontekstu bujajućih zahtjeva za sankcioniranjem odavanja tajnih podataka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Znanost pokazuje da ljudi gube osjet njuha, evo zašto Zalando u problemima, priprema se veliko otpuštanje Pripremite se, stiže prljava kiša!