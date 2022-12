Podijeli :

Izvor: PU zagrebačka

Sin jedne od nekadašnjih hrvatskih sutkinja skriva se od policije. Za mladićem je raspisana tjeralica, a raspisao ju je Županijski sud u Zagrebu čije je optužno vijeće muškarcu odredilo istražni zatvor.

Sin sutkinje optužen je za višegodišnje seksualno zlostavljanje djevojke koja je s njim odlučila prekinuti vezu. On se s tim, kako stoji u optužnici, nije mirio već ju je sustavno uhodio, maltretirao, ucjenjivao, prijetio ubojstvom i u više navrata prisilio na spolni odnos.

U svom je iskazu, kako piše Telegram, žrtva navela kako nije imala povjerenja ni u policiju ni u pravosudni sustav. Jedan od glavnih razloga za to bila je upravo činjenica da je majka mladića s kojim je željela prekinuti vezu bila moćna sutkinja.

Navodno je djevojci ta žena u više navrata obećavala da će svog sina maknuti od nje, reći mu da ju pusti na miru, no nije u tome uspjela.

Kada ga je u prosincu prošle godine djevojka ipak prijavila, protiv mladića je pokrenut kazneni postupak. U međuvremenu se doznalo da je nekoliko mjeseci proveo i u istražnom zatvoru, a sredinom lipnja je pušten da se brani sa slobode.

Određena mu je, doduše, mjera zabrane približavanja žrtvi. Nju je prekršio pa je sada završio na tjeralici.

Sudac istrage zaključio da je susret slučajan

Krajem rujna ove godine djevojka je prijavila da joj se 29-godišnjak približio u tramvaju. Čak joj se i obratio. Ona je tada uplašena nazvala policiju, a dok je još razgovarala s policajcem mladić joj se nastavio obraćati što je vidljivo na snimci iz tramvaja. Sve je trajalo ukupno minutu i 11 sekundi. Cijelo vrijeme joj se obraćao dok je ona okretala glavu od njega i pričala na mobitel.

No, sud zbog tog kršenja mjere zabrane približavanja tužiteljstvo je još početkom listopada zatražilo da se okrivljeniku odredi istražni zatvor. No, sudac istrage taj je zahtjev odbio. Bio je, kaže, uvjeren da se radilo o slučajnom susretu. Također, tužiteljstvo je na tu odluku uložilo žalbu, no izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu odbilo donijevši isti zaključak kao sudac istrage. U međuvremenu, tužiteljstvo protiv mladića podiglo optužnicu, te je u njoj ponovno zatražilo da mu se odredi istražni zatvor, no kako nije pronađen za njim je, potvrđeno je Telegramu, raspisana tjeralica.

