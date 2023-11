Stručnjak za N1 objasnio u koje su doba godine zmije najaktivnije

Podijeli :

Izvanredni profesor sa zagrebačkog Prirodoslovnog matematičkog Fakulteta (PMF) Zoran Tadić gostovao je u N1 Newsroomu pa objasnio zašto su zmije toliko aktivne u ovo doba godine.

Pokazuje to nedavni slučaj s Hvara gdje je penjača ugrizao poskok.

“U principu je neobično da se to događa u ovo doba godine, ali i vrijeme je neobično jer je pretoplo. Zato su zmije vani. Vjerujem da ih sad više neće biti, gledajući kakvo je sad vrijeme”, kazao je Tadić pa nastavio:

Domarica turistu čijeg je sina ugrizao poskok: “Laž je da nema upozorenja”

“Takvo vrijeme na zmije utječe tako da su dulje aktivne. Isto tako, ako je oko proljeća toplije, mogu izaći ranije iz hibernacije. Obično iz nje izlaze, kad je vrijeme normalno, početkom ili sredinom travnja. Najprije izađu mužjaci, sunčaju se tri tjedna, skinu sloj kože i nakon toga traže ženke, koje izlaze iz hibernacije oko četiri tjedna kasnije. U svibnju potom počinje parenje.”

Stručnjak je zato pozvao ljude da u divljini, gdje se zna da postoje poskoci, ne guraju ruke u rupe i otvore. Zatim je pojasnio da se kod zmija ne može govoriti o hibernaciji.

“Pravi naziv za to je brumacija. Neki to sve zovu hibernacija, ali razlika je velika. Ako mi gmazove koji imaju promjenjivu tjelesnu temperaturu, a njihova dijeli temperaturu okoliša, stavimo na onu ispod nule, uginut će. Zato brumaciju ne smiju započeti negdje gdje se temperatura može toliko spustiti”, naglasio je Tadić.

Primjerice, usporedbe radi, životinje koje istinski hiberniraju, su ježevi. Oni u ovo vrijeme ulaze u hibernaciju i ostanu tako do proljeća. Dakle, zmije su specifične, a s obzirom da Hrvatska ima tri otrovnice, neke od situacija u kojima ih se ne razumije mogu biti opasne.

Što napraviti u slučaju ugriza zmije? Jedna popularizirana metoda ne funkcionira

“To su poskok, riđovka i žutokrug. Mislim da će se ljudi najviše sretati s poskocima jer on živi u nižim područjima Dalmacije i planinama koje su okrenute suncu. Riječ je o sušim i kamenitijim dijelovima. Ima ga i na Medvednici, ali neću reći gdje jer kad ljudi saznaju gdje, idu ih ubijati. A sve su naše zmije zaštićene i tamo su duže od nas, ne postoji razlog zašto bismo ih ubijali”, pita se Tadić pa dodaje:

“Riđovka se najčešće može naći u Slavoniji. Inače, jedina je zmija koja prelazi polarni krug i kod nas je otrovnija nego u drugim dijelovima Europe.”

Kako se ponašati u trenucima ugriza otrovnice?

“Ne znam imamo li dovoljno protuotrova, to treba pitati u bolnicama gdje su ugrizi česti. Vjerojatno imaju. Ne znam da li je on još uvijek domaće proizvodnje ili imaju na rezervi onaj koji potječe iz Imunološkog zavoda, a možda imaju i neki uvezen izvana. Nemoguće ga je nositi sa sobom, mora biti u hladnjaku, na četiri stupnja. No, ugrizi zmija su jako rijetki, ima ih do tri godišnje. Boje se čovjeka, poskoci i sve zmije ih izbjegavaju. Jako dobro osjećaju vibracije tla pa se povuku”, zaključio je Zoran Tadić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dječaka ugrizla riđovka unutar Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru Ako imate ovaj broj u datumu rođenja, čeka vas velika sreća u studenom Važna obavijest iz velike banke u Hrvatskoj