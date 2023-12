Josipa Lisac u Pressingu: 70 posto glazbe koja se vrti je strana. Kaj briga Stinga kaj se on ovdje vrti?

Podijeli :

Glazbena diva Josipa Lisac obilježava 50. obljetnicu izdavanja svog prvog albuma "Dnevnik jedne ljubavi." O suradnji, a potom i ljubavi s Kalom Metikošem, stanju u današnjoj glazbi te drugim srodnim temama, razgovarala je u Pressingu s Ilijom Jandrićem.

Karlo je nosio nešto fantastično u sebi…

Sve pjesme na albumu “Dnevnik jedne ljubavi” potpisuju Karlo Metikoš i Ivica Krajač. O Karlu Metikošu, glazbenom i životnom partneru koji je duboko utjecao na njen umjetnički put, kazala je sljedeće: “Željela sam nekog posebnog tko će raditi pjesme koje će mi se uvijek sviđati. Čak i kad bi Karlo prosvirao nešto, prije nastanka same pjesme, meni bi se to sviđalo.”

Podijelila je anegdotu o prvom susretu s Karlom Metikošom. Prisjetila se kako mu je prišla i pohvalila njegovo sviranje, no on je tada nije ni pogledao. Kasnije, kada je on prišao njoj, detaljno joj je prepričao taj susret, naglašavajući njen pristup, izgled i odjeću koju je tada nosila.

“Imao je strašnu percepciju”, istaknula je.

“Bili smo slični, a opet različiti. On je bio izuzetno šarmantan, imao je fenomenalnu energiju i veliku socijalnu vještinu. Svašta je znao reći ljudima. Da ja tako nešto kažem svi bi se nafurili na mene, ali on je nosio nešto fantastično u sebi”, prisjetila se.

Upitana traje li ta ljubav i dalje, odgovorila je: “Na osnovu snage te ljubavi i dalje živim s njim. Teško je pričati o tome.”

Mnogi smatraju pjesmu O jednoj mladosti simbolom stvaralaštva Josipe Lisac, a s nama je podijelila i zanimljivu priču o nastanku prvog refrena pjesme te njen radni naslov: “Prvi refren je nastao u Sovjetskom savezu kad smo Karlo i ja bili zajedno na turneji i željela sam se vratiti doma jer me Rusi nisu htjeli slušati. Djelovala sam im prezapadno. Karlo je za svaku pjesmu imao radni naslog, a ona je imala radni naslov Ruska.”

“Na mojim koncertima vlada drugačija atmosfera…”

“Na mojim koncertima vlada jedna drugačija atmosfera i na mojim koncertima je meni najljepše”, mišljenja je umjetnica.

“Energiju dobijemo i jedni i drugi. Primopredaja ljubavi. To je nešto fantastično”, kazala je dodajući kako ju je iznimno razveselila pohvala jedne obožavateljice koja joj je, gotovo 20 godina nakon posljednjeg koncerta na kojem je prisustovala, rekla da je ovaj najnoviji bio znatno bolji.

“Ja sam njoj u gotovo 20 godina napredovala. Rekla sam joj kako mi je to najveća nagrada koju mi može dati.”

Predstavila je i pjesmu A gdje si ti, svoj najnoviji singl nastao u suradnji s Alkom Vuicom i Zvjezdanom Ružićem.

Za neke – previše “art”

Priznala je da je iznenađena podacima o imitiranju posljednjeg singla.

“Fenomenalno mi je to da radio postaje gdje očekujete da se svira urbana glazba imaju jedno moje emitiranje, a neki tamo Radio Crna Mlaka ili Križevci ima 14. Ne mogu si to objasniti”, kazala je, dodajući kako su urednici Radio Brava komentirali da je nova pjesma previše “art”.

“To što sam previše art mi može biti i kompliment. Ja to sve shvaćam kao jedan kompliment”, istaknula je.

Govorila je i o utjecaju glazbenih urednika na hrvatsku glazbu: “Televizija je ogroman medij, ali mi nemamo televizijske emisije gdje se promovira nova glazba.”

Vjeruje da je trenutačno stanje u hrvatskoj glazbi prilično loše, posebno kritizirajući udruge koje, prema njoj, trebaju posvetiti veću pažnju skrbi o svojim glazbenicima.

“Nije li malo čudno da se 70% vrti strana glazba? Kaj briga Stinga kaj se on ovdje vrti? Kaj ti nije draže da vrtiš svoje? Valjda nije…”, kazala je pjevačica.