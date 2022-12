Kako spriječiti isušivanje i pucanje usana tijekom zime?

Podijeli :

Izvor: Photo by Andriyko Podilnyk on Unsplash

Tijekom zimskih i hladnijih mjeseci uočavamo da su usnice često suhe i ispucale, a razlog tome su najčešće naše loše navike. Kožu ne možemo mijenjati, ali možemo raditi na njezinoj teksturi i vlažnosti kako bismo ju održali hidriranom.

Čim primijetimo i osjetimo suhe usnica instinktivno ih želimo navlažiti ‘lickanjem’. No kada vlaga ispari s površine usana, ostavlja ih suhima, a u slučaju da je prisutan i vjetar, i ispucanima, prenosi Tportal.hr.

Jedna od glavnih razlika između kože usana i ostatka tijela je debljina kože. Koža usana sastoji se od tri do pet slojeva, a koža lica čak 16 slojeva. Na usnicama nedostaje taj gornji sloj koji ima zaštitnu funkciju, sprječava dehidraciju i bori se protiv UV zračenja.

Osim što ima manje slojeva kože, na usnicama nema ni žlijezdi koje hidriraju ostatak kože.

Iako su prirodno sklonije isušivanju, postoje neki trikovi kako možemo spasiti stvar od isušivanja i zadržati lijepe i meke usnice kroz cijelu godinu. To uključuje odbacivanje nekih navika, ali i uvrštavanje novih u našu beauty rutinu.

Pazite na unos vitamina

Različite skupine vitamina su neophodne za naše zdravlje. Vitamin B2 neophodan je za rad stanica, a time i za zdrave usne, a unosom hrane bogate vitaminom B2 poput jaja i nemasnog mesa tijelo će biti pod kontrolom tijekom cijele godine. Također, nedostatak cinka i željeza povezuje se sa suhim usnama pa se preporuča prehranu obogatiti i mahunarkama i sjemenkama jer sadrže puno potrebnih elemenata.

Birajte balzam s provjerenim sastojcima

Ukoliko ni balzam za usne ne sprječava suhoću vaših usana, provjerite jeste li odabrali balzam s odgovarajućim sastojcima. Iako je primarna funkcija balzama hidratacija, neki sadrže mirise koji mogu izazvati isušivanje. Nekada je bolje izbjegavati balzame s privlačnim mirisima i bojama jer se loši sastojci često nalaze baš u tim dodacima.

Hidratacija

U rasporedu pretrpanom različitim obavezama, često se zaboravi na unos tekućine, a posljedice se mogu vidjeti i na usnama. Kada se usne naboraju od suhoće, shvatite to kao alarm da morate povećati unos vode. Neki preporučaju piti između osam do dvanaest čaša tekućine dnevno. Iako se mnogima to čini nemoguće, pokušajte uz sebe imati bočicu vode.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.