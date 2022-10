Podijeli:







Izvor: Unsplash/Tim Mossholder

Moguće je da vam kosa izgleda masnije ako ste je oprali neposredno prije spavanja, iako nije masna, kažu stručnjaci.

Zapravo, nedostaje joj volumen, a onda djeluje masnije. Naime, tijekom spavanja kosa je pritisnuta na jastuk, a obzirom da je malo vlažna od pranja, spljoštit će se više nego da osušila normalno do kraja.

Postoji još jedan razlog zašto je bolje ne prati kosu prije odlaska na spavanje. Mokre vlasi su osjetljivije od suhih, a kako će se tijekom noći trljati o jastuk i petljati, veća je šansa da će vrhovi postati krhki i popucati, a to ne želite.

Ukoliko ipak volite čiste kose otići u krevet, tada pripazite na neke stvari: koristite blag šampon, izbjegavajte teške regeneratore, nježno je počešljajte nakon pranja, stavite na kosu nešto za podizanje volumena i spavajte na satenskoj ili svilenoj jastučnici.

Koliko često prati kosu?

Postoji pravilo koje vrijedi za sve, neovisno o tipu kose – prati kosu manje pa će se manje i mastiti, savjetuje to Julian Farel, renomirani frizer iz New Yorka. On tvrdi da će nam kosa biti manje masna ukoliko smanjimo učestalost korištenja omiljenih šampona.

Naime, prečesto pranje kose može isušiti vlasište jer se s njega ispire sebum – masna supstanca koju proizvode žlijezde u koži, a čija uloga je čuvanje tjemena i kose od isušivanja.

“Šamponirate li kosu svaki dan, s vašeg vlasišta će se ukloniti prirodna ulja, a to vodi suhoj i lomljivoj kosi. Preporučujem prati kosu jednom do dva puta tjedno, ne češće”, rekao je ovaj frizer.

Njegov kolega Paul Cucinello dodao je da, ukoliko je kosa oštećena od pretjerane izloženosti visokim temperaturama (npr. od pegle za kosu i previše feniranja), tada je nikako ne bi trebalo prati češće od dva puta na tjedan. Savjetuje ispiranje kose vodom ukoliko poželite češće prati kosu, recimo, ako ste se oznojili, ali da se šampon ne nanosi. U tom slučaju voda će biti sasvim dovoljna da kosa ponovno djeluje čisto i lepršavo, piše 24sata.

Izaberite pravi šampon

Pokušajte izabrati šampon koji podgovara vašem tipu kose, bilo da se radi o blagoj varijanti namijenjenoj obojenoj kosi ili bogatijem koji regenerira oštećene vlasi. Birajte šampone koji ne sadrže sulfate (SLS) jer oni isušuju kosu i vlasište pa se u konačnici brže masti jer folikuli počnu proizvoditi više masnoće.

Pazite kod nanošenja regeneratora

Stavljajte ga samo na vrhove kose, nikako blizu tjemena. Također, kosu ne tretirate uređajima za stiliziranje na previsokim temperaturama. Prevrući fen ili pegla za kosu isušuju vlasi pa će iz vlasišta pojačano lučiti masnoće kako bi se koža zaštitila od vrućine. Zato, ne koristite uređaje za stiliziranje na maksimalnoj temperaturi već je smanjite.

Osim svega toga, na kosu što rjeđe nanositi razne preparate za stiliziranje jer oni u konačnici brže prljaju kosu, odnosno nečistoće se pojačano nakupljaju pa ćete kosu morati češće prati.

Redovito šišanje ne pogoduje bržem rastu kose

Unatoč popularnom vjerovanju, često podšišavanje kose ne doprinosi njezinom bržem rastu. To više ovisi o snazi i zdravlju folikula, a to pak ovisi o tome što unosite u organizam, objasnila je savjetnica za ljepotu tvrtke Priceline Pharmacy iz Australije.

Naime, kada tijelo ne dobiva dovoljno hranjivih tvari, najprije stradavaju manje bitni dijelovi poput kose i noktiju.

