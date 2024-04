Rusi se raspisali: Gdje je nestao glavni rival Volodimira Zelenskog?

Podijeli :

Ruski medij Russia Today raspisao se o bivšem ukrajinskom vrhovnom zapovjedniku, generalu Valeriju Zalužnom, koji je trebao postati veleposlanik u Londonu, a sada je, kako piše RT, sumnjivo odsutan iz javnosti.

Tarik Cyril Amar, povjesničar iz Njemačke, u tekstu za RT se pita zašto je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još uvijek na dužnosti. Navodi da ukrajinski lider nije uspio zaštititi svoju zemlju održavajući ravnotežu između ruskih i zapadnih interesa.

Tvrdi da se Zelenski čvrsto svrstao na stranu Zapada i tako žrtvovao ukrajinski nacionalni interes. Rusija će izaći jača nego prije, a Ukrajina će biti uništena, piše dalje.

Kaže da na to ukazuju dvije činjenica. Jedna je da je dio američkih dužnosnika poručio da sumnjaju da će najnoviji paket američke pomoći spasiti Ukrajinu, a druga je da do kraja 2024. više neće biti novca. Do 2025. to će pitanje vjerojatno biti irelevantno. Stoga se autor teksta pita zašto je Zelenski koji je najodgovorniji za ovakav ishod još uvijek na vlasti.

On tvrdi dalje da je odgovor u tome što je Zelenski izgradio autoritarni sustav te da potvrđuje i to što su do ožujka trebali biti izbori, a ankete su pokazivale da Zelenski gubi dok Zalužni pobjeđuje. Zalužni je bio jedan od najpopularnijih ukrajinskih generala i služio je kao vrhovni zapovjednik do veljače ove godiine kada ga je smijenio Zelenski.

Autor tekst piše da je do smjene došlo jer je Zelenski htio nanijeti težak udarac vrlo opasnom, potencijalnom rivalu koji je dobro povezan u tri smjera: s dijelovima ukrajinskog vojnog vrha i mnogim nižim časnicima, s vrlo dobro naoružanom krajnjom desnicom Ukrajine i s drugim glavnim rivalom Zelenskog, bivšim predsjednikom Pjotrom Porošenkom. Predsjednik Zalužni, premijer Porošenko, piše dalje.

Zalužni je odabran za veleposlanika u Britaniji, no tamo još nije došao. RT navodi da posljednjih dana kruže glasine, neutemljene, da je general u nekom obliku kućnog pritvora, nakon čega su vlasti objavile da odlazi u Britaniju i da u odgodi odlaska nema ničeg čudnog. General sada prolazi ubrzani tečaj diplomacije u Ministarstvu vanjskih poslova.

Autor na kraju piše da Zalužni ne samo da nije klonuo nego je još uvijek okružen mnogim prijateljima, od kojih neki imaju dobre veze na Zapadu pa se pita je li možda Zelenski požalio zbog odluke da pošalje generala u London. Na kraju poručuje da Zelenski nema načina da stvarno zaustavi Zalužnog. Opasan je za njega u Ukrajini i bilo gdje drugdje. Predsjednik ga može pokušati skloniti sa strane, ali čak i kada to učini, ambiciozni, popularni general ostaje u igri. Tim više kada rat ide loše po Ukrajinu. Dodaje da Zelenski oslobodio Zalužnog odgovornosti baš kad je trebalo doći najgore.

