Koliko dugo svježa piletina smije stajati u hladnjaku? Pripazite na ove znakove

Svi nekad radimo ambiciozne planove za kuhanje složenih obroka tijekom tjedna. Kupili smo sve potrebne sastojke u trgovini, stavili ih u hladnjak – a zatim brzo zaboravili na ovu investiciju i ipak napravili neko jednostavnije jelo ili ga naručili iz omiljenog restorana.

Niske temperature vašeg hladnjaka osmišljene su kako bi vam pomogle u očuvanju hrane dovoljno dugo dok ne budete spremni za pripremu jela. Nakon odugovlačenja s planovima za kuhanje, možda se pitate koje su vaše sada manje svježe namirnice još uvijek sigurne za jelo — točnije, koliko dugo vaša piletina u hladnjaku može ostati dobra za jelo?

Piletina je, naravno, jedan od najomiljenijih nemasnih proteina na planetu. Kao cjenovno pristupačan izvor nemasnih bjelančevina, piletina je vrlo svestrana, može biti predjelo i glavno jelo, a i dodatak salatama.

Bilo da želite pripremiti prsa bez kostiju, pileće batke ili ispeći cijelo pile, vaši planovi kuhanja ovisit će o kvaliteti i svježini vaše piletine dok je još sirova. Ako se vaša sirova piletina hladila u hladnjaku, vjerojatno je još uvijek jestiva. Istovremeno, gotovo sve ima rok trajanja, a čak ni najmoderniji hladnjaci današnjice ne mogu zauvijek sačuvati svježinu kvarljivih namirnica, piše Eat This, Not That.

Koliko svježa piletina može potrajati u hladnjaku?

Prema CDC-u, procjenjuje se da se milijun ljudi u SAD-u razboli svake godine nakon konzumiranja kontaminirane peradi. Čak i kad je najsvježija, sirova piletina često je kontaminirana s mnogo bakterija, uključujući bakterije Campylobacter, Salmonella i Clostridium perfringens.

Isplati li riskirati kuhajući pripremajući piletinu nakon što je tjedan dana stajala u vašem hladnjaku?

Nakon što vaša sirova piletina uđe u standardni hladnjak, imate do dva dana da je upotrijebite prije nego što dođe vrijeme da je bacite.

Iako su smjernice USDA-e za vremenske rokove skladištenja hladne hrane izvrstan osnovni barometar za mjerenje svježine vaše hrane, to je naravno sve relativno i podložno promjenama ovisno o pojedinačnim okolnostima. Unatoč tome, ako sumnjate je li vaša svježa piletina još uvijek sigurna za jelo ili nije, postoji nekoliko znakova koji će vas obavijestiti je li se meso pokvarilo.

Ako se pitate kako razlikovati dobra od loših sirovih pilećih prsa, prođite kroz ovaj popis od četiri savjeta.

1. Provjerite datum

Ako ste svoju svježu piletinu nakon kupnje odmah spremili u hladnjak, tada njen datum “upotrijebiti do” uzmite kao mjerilo za mjerenje vremena prije nego što se vaše meso pokvari. Prema USDA, “svježu piletinu, puretinu, mljeveno meso i mljevenu perad treba iskoristiti ili zamrznuti unutar 1 do 2 dana od kupnje”.

Profesionalni savjet: ako je vaša sirova piletina toliko dugo bila u hladnjaku da joj je istekao rok trajanja, to je vjerojatno znak da je prešla na pokvareni teritorij. Nemojte riskirati trovanje hranom.

2. Obratite pozornost na promjenu boje

Kada se radi o ispitivanju svježine i kvalitete svježeg mesa, oslanjanje na vizualne znakove koji označavaju kvarenje možda je najlakši pristup.

Obično, kada je sirova piletina još uvijek svježa i sigurna za jelo, imat će svijetloružičastu, blijedoplavkasto-bijelu ili čak žutu boju, s jarko bijelom masnoćom. Ako nakon pregleda svoje sirove piletine primijetite žutu masnoću s mrljama ili nijanse zelene i sive – odmah bacite to meso!

3. Osjetit ćete neugodan miris

Ne, to nije tipfeler. Užegla, sirova piletina može imati truli, teški miris. Kako biste provjerili je li vaša sirova piletina još uvijek dobra, izvadite je iz hladnjaka i malo pomirišite. Ako osjetite kisele, riblje ili sumporne note, riješite se tog mesa.

4. Provjerite teksturu

Vaša sirova piletina može proći vaše vizualne i njušne testove, ali tekstura je još jedna velika zastavica na koju treba obratiti pozornost prije nego što počnete kuhati.

Kad je sirova piletina još svježa, izgledat će sjajna, biti vlažna na dodir, pa čak i malo skliska. Međutim, znat ćete je li se kvaliteta vaše sirove piletina pogoršala ako vam se čini ljepljivom i mljackavom. Ako je to slučaj, izbacite svoju sirovu piletinu što prije.

