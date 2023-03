Podijeli :

N1

Snijeg i oluja zameli su dijelove Hrvatske krajem prošlog tjedna te su mnogi putnici ostali zarobljeni na cesti unatoč preporukama da izbjegavaju putovanja. Spašavali su ih, kao i uvijek, članovi Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Poznati hrvatski planinar Stipe Božić gostovao je u Novom danu gdje se osvrnuo na spašavanje u rizičnim situacijama. Božić kaže kako se ne može reći daje HGSS najbolje organizirana služba jer tu je i MUP. “Nedostaje pripreme i koordinacije jer da je toga bilo ne bi bilo toliko problema”, rekao je.

“Mi smo svi za sve. Kada neka situacija zakaže onda će sve stanice skočiti i pomoći. U ovom slučaju je koordinacija bila slaba pogotovo jer se optužuje vozače sa ljetnim gumama. Policija ih je morala preusmjeriti i zabraniti im prolaz rampama. Cestari su morali poslati na ta područja svu mehanizaciju jer nije to toliki snijeg kao u Norveškoj, Švicarskoj ili Austriji”, dodao je.

“Mi bi često angažirali privatne strojeve i dolazili do unesrećenih. U ovom slučaju se ti scenariji koji su se trebali napisati ranije, nisu napisani. Najvažnije da ima znanja u Hrvatskoj i treba ga uvezati i upotrijebiti”, smatra Božić.

HGSS cijelu noć izvlačio ljude: “Jutros smo imali vrlo hitnu situaciju!” Što napraviti ako zapnete u snijegu? Šef HGSS-a: “Nikako ne izlazite iz auta”

Dodaje kako je u HGSS-u važan motiv. “Mi jesmo služba i jesmo u zakonu i dio smo sustava Civilne zaštite. Ima 25 stanica po Hrvatskoj s 1.000 ljudi i vrlo je teško doći do značke HGSS-a. Motiv je teško naći u redovnim službama, ali ovdje mi uvije sa svojom brojnošću možemo skočiti bilo gdje, bilo kada i na bilo kojem mjestu”, rekao je.

Kaže da je za članstvo u HGSS-u potrebno prvo da je osoba planinar, penjač, speleolog ili ako se radi o spašavanju na vodi – vodaš, kako to kolokvijalno zovu. “Nakon toga slijedi preporuka jer mi nikoga ne primamo na molbe niti s ulice. Mi imamo izviđače koji traže takve ljude, specijaliste, i onda ih pripremamo. To je mukotrpan proces. Tri godine traje ta obuka. Poslije ide specijalizacija za helikoptersko spašavanje, potrage, stijene i to još dugo traje. No zato naši članovi ostaju operativni i do 20 godina”, otkrio je Božić.

Što se novca tiče kaže kako je u zadnjih 15-ak godina napravljen napredak. “Dobro smo opremljeni, ali nedostaje nam infrastruktura. Naši kolege vatrogasci gotovo u svakom selu imaju vatrogasni dom, a mi imamo svega tri prostora”, napomenuo je.

“U Hrvatskoj imamo ozbiljnu civilnu zaštitu s desetke tisuća članova, ali nemojmo zaboraviti da su sudionici tog sustava i naši kolege vatrogasci, Crveni križ i ostale organizacije. No nedostaje povezanost tog sustava, možda i ljubomore države s obzirom na volontere jer volonteri nisu po njima ozbiljni, ali vidjeli smo da oni izgaraju do kraja”, rekao je.

Božić kaže da su oni dobrovoljci i njihove usluge ne bi trebalo naplaćivati, ali neke druge stvari poput korištenja helikoptera i druge opreme treba. “Mit je da češki turisti idu u japankama na planine. Mi smo u cijeloj povijesti možda jednom vidjeli japanke”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Povoljni i bez poticaja? Ovo su najjeftiniji električni automobili u Hrvatskoj 530 siromašnih odustalo od socijalne naknade jer im se država upisuje na kuću Njemačka “pokazala zube” Katoličkoj crkvi