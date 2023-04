Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Odvlaživač zraka je poseban uređaj koji uklanja vlagu iz vašeg doma. Dolazi u različitim veličinama, odnosno zapremninama, a dobar je za osobe koje imaju astmu ili alergije. Iako ima mnoge prednosti, ovaj uređaj ima i nekoliko nedostataka, na primjer može previše isušiti zrak.

Odvlaživač zraka je uređaj koji će imati veliku ulogu u očuvanju zdravlja. On sprječava da se na zidovima pojavi plijesan, uklanja višak vlage iz zraka, a zrak onda postaje bolji za udisanje.

Kako radi odvlaživač zraka?

Odvlaživač zraka uvlači topli zrak i vlagu iz prostora koja dalje ide do ventilatora. U uređaju ostaje kondenzacija koja se skuplja, a kapljice vode onda padaju u spremnik koji se nalazi u uređaju. Kroz drugu stranu stroja izlazi hladan i suhi zrak.

Kako bi zrak bio što bolji, ovaj bi uređaj trebao smanjiti količinu vlage na razinu od 30 do 50 posto. U svakom trenutku možete vidjeti na kojoj je razini vlažnost u zraku, a možete je i sami podesiti. Jednako tako se može podesiti i vrijeme rada odvlaživača.

Gdje se može staviti odvlaživač zraka?

Odvlaživač je najbolje staviti u prostorije gdje je vlaga najveća. Na primjer, podrumi, smočnice ili dnevni boravak. Također, biti će poželjan i u prostorijama u kojima se osjeti neugodan miris vlage ili u kojoj se stalno na zidovima stvara plijesan.

Koje su prednosti odvlaživača zraka? Posebna prednost ovog uređaja je za one koji imaju astmu ili alergije. Kada je u zraku puno vlage, mogu se javiti problemi s disanjem, a osobe koje imaju astmu će biti u posebnom problemu. Odvlaživač čisti zrak, a ovim osobama se onda smanjuju simptomi kao što su kašalj, iritacija očiju ili pak svrbež. Prednost mu je i što je relativno mali i može se uklopiti u bilo koji prostor.

Osim toga, odvlaživač će spriječiti pojavu plijesni na zidu koja također može izazvati probleme za zdravlje. Uklonit će grinje i prašinu, a zrak će biti puno zdraviji. Ipak, kada imate odvlaživač zraka, ne zaboravite svejedno povremeno prozračiti prostor.

Koji su nedostaci odvlaživača zraka?

Osim prednosti, ovaj uređaj će za neke ljude imati i nedostatke, pogotovo ako se krivo namjesti. Tako će kod osoba koje imaju suhi kašalj ili pak probleme sa suhom kožom, ovaj uređaj napraviti više štete nego koristi.

Jednako tako, odvlaživač zraka nije toliko potreban po zimi, kada je zrak suh zbog stalnog grijanja i kada je zapravo poželjnije vlaženje zraka.

S druge strane postoji još jedan problem. Ako se ne čisti, može doći do pojave plijesni i gomilanja bakterija u spremniku s vodom. U nekim slučajevima se pore plijesni onda mogu i vratiti natrag u zrak koji udišete. Kako biste bili sigurni da do ovoga ne dođe, čistite redovito odvlaživač i to pomoću posebnog sredstva ili pomoću sredstva na bazi klora koji će ubiti plijesan i bakterije.

Cijena dobrog odvlaživača zraka

Cijena odvlaživača zraka će ovisiti o njegovom kapacitetu odvlaživanja, ali i njegovoj jačini. Tako ćete za ovaj uređaj kapaciteta 10 litara na dan i 205 W morati izdvojiti oko 120 eura, dok će onaj kapaciteta 35 litara na dan i snage 460 W koštati oko 350 eura.

Može se pronaći i odvlaživač zraka za 600 eura koji će odvlažiti zrak u prostoru do 70 m2. Prije kupovine je najbolje savjetovati se sa stručnom osobom i kupiti onaj koji najbolje odgovara veličini prostora u koji ga stavljate.

Zaključak

Odvlaživač zraka će spriječit nastanak plijesni, pročistit će zrak, a poseban će utjecaj imati na osobe koje imaju alergije ili astmu. Ipak, potrebno je redovito čistiti i održavati, ali i ne koristiti u prostorijama gdje je zrak sam po sebi suh.

