Je li bolje koristiti prašak za pranje rublja ili tekući deterdžent?

Kada je riječ o pranju rublja, gotovo svatko ima svoj omiljeni deterdžent. Neki preferiraju prašak za pranje, dok drugi radije biraju tekuću varijantu. Činjenica je da je prašak za pranje općenito jeftinija opcija, ali koja je opcija bolja?

Tekući deterdžent lijepo miriše, postoje razne varijante boja i mirisa i jednostavan je za korištenje pa je mnogima to draža opcija. Loša strana tekućeg deterdženta je cijena.

Dodatno je problematično to što mnogi ulijevaju previše deterdženta u perilicu rublja. To nije štetno samo za vaš novčanik nego i za vašu perilicu.

Prašak za pranje često je jeftiniji od tekućeg deterdženta. Odjeća je čista, mirisna i prašak je obično dugotrajnija opcija u usporedbi s tekućom varijantom. Mana kod praška je to što se ne otapa lako pri pranju rublja na niskoj temperaturi pa može uzrokovati mrlje na vašoj odjeći ako ste ga uptorijebili previše, a nije se rastopio.

Što je bolja opcija?

Sve u svemu, oba proizvoda imaju prednosti i nedostatke. No, što je bolje koristiti? Odgovor ovisi o temperaturi na kojoj perete odjeću. Ako rublje perete na visokim temperaturama, koristite prašak. No, kada odjeću perete na niskim temperaturama bolje bi bilo koristiti tekuću varijantu, piše Tips and tricks. Na taj način uvijek imate čisto rublje, a perilica rublja će trajati dulje.

