Priprema božićne večere: Naučite procijeniti potrebnu količinu hrane i uštedite

Izvor: Unsplash/Ilustracija

Blagdanski objedi, kao što su božićni ručak i večera, sinonim su za raskoš koja na stolu nije svakodnevna. Većina obitelji za Božić tradicionalno priprema puricu i mlince, uz mnoštvo dodatnih jela, priloga i deserta. Naviknuti na količinu samo za obitelj, nije uvijek lako procijeniti koliko je čega potrebno za određeni broj ljudi, pogotovo ako dolazi više gostiju.

Ako spremate puricu, pureća prsa s kostima koja teže od dvije do dvije i pol kile bit će dovoljna za šestero ljudi. Manja purica od tri do četiri i pol kile nahranit će od šest do osam ljudi, dok će srednja od okvirno pet kila biti dovoljna za osam do 10 ljudi. Ako ugošćujete od 10 do 12 ljudi, najbolja je purica od pet i pol kila, dok će vam za 12 do 15 ljudi biti idealna purica od šest i pol kila (kilaža s kostima), prenosi 24 sata.

Kako ne bi nedostajalo pečenih krumpira, pripremite četiri srednje velika krumpira po osobi. Za povrće koje je najčešće prilog, potrebno vam je od 80 do 100 grama po osobi. Ako govorimo o njokima, trebali biste pripremiti oko 90 grama njoka po osobi. Ako je riža za prilog, skuhajte 80 grama po osobi, a mlinaca 90 grama (pakiranje mlinaca od pola kile trebalo bi biti dovoljno za 5-6 ljudi).

Na božićnom stolu česti su i umaci, a količina koja je potrebna iznosi 125 mililitara po osobi maksimalno.

Deserti se razlikuju od obitelji do obitelji, a počevši s tortom, idealna kriška teži između 70 i 100 grama po osobi, pa prilagodite izračun količini ljudi. Možete sve izračunati još i kod pripreme deserta za svoje goste. Po osobi vam maksimalno treba od 40 do 50 g brašna, pola jaja, 20 g šećera i 10 g maslaca.

Od vina možete pripremiti količinu od 0,3 l po osobi, odnosno 2-3 čaše vina, ovisno kako se toči. Goste je dobro pitati prije gozbe što piju, iako se u pravilu bijelo češće konzumira od crnog, no nije na odmet točno znati. Prema prosječnom normativu pića, računa se 2 dl soka po osobi, kao i mineralna voda, jer će mnogi umjesto mineralne piti vodu.

