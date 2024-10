Plenković: U potpunosti su ogoljeni svi lažni narativi i proruski narativ koji je plasirao Milanović

Podijeli :

N1

U Zagrebu se održala sjednica Vlade, uvodno se obratio premijer Andrej Plenković.

Plenković je govorio mjerama stambene strategije i poreznim reformama, a rekao je i kako se nastavlja sa snažnom potporom Hrvatima izvan Hrvatske, osobito onima u BiH.

Govorio je i o novom zakonu o plaćama te ocjenjivanju zaposlenih u javnim službama. “Cilj je da sustav ocjenjivanaj učinimo kvalitetnijim i boljim”, rekao je.

Izdvojio je dolazak budućeg predsjednika Europskog vijeća u Zagreb.

DZS je objavio da je inflacija za listopad 2,2 posto u odnosu na listopad prošle godine, rekao je premijer. Apelirao je na sve da vode računa o politici cijena jer to utječe na kvalitetu života građana.

NSATU i Milanović

Pred saborskim odborom jučer je govorio Boris Ruge, časnik NATO-a, a zastupnicima je govorio o detaljiam aktivnosti NSATU. “U potpunosti su ogoljeni svi lažni narativi, proruski narativ koji je plasirao Milanović, a prihvatio dio oporbe koji se ponaša kao sljedba, a ne politička stranka. Posebno mislim na SDP koji nije ni došao, ne zanima ih istina”, rekao je Plenković.

Samo je jedan SDP-ovac javno podržao NSATU. Hoće li ostati jedini? Benčić o NSATU misiji: Ne da nećemo podržati, nego neka nam ni ne govore kada je glasanje

“Nema hrvatskih vojnika u Ukrajini, dvojica bi išla u Njemačku. Odluka je usvojena na summitu gdje je RH predstavljao Milanović, tamo nije ništa rekao, nije poslao pismo da kaže da je protiv, nije to spomenuo u govoru… Za Razliku od Milanovića i Miljenića i sljedbe koji o Ukrajini govore kao o zaraćenoj strani, mi o Ukrajini govorimo kao o žrtvi. Cijeli taj, gotovo smiješni, kontekst časnika za vezu smo pojasnili. Ako je aktivnost potpore Ukrajini, neće časnici za vezu ići u Bangladeš. Gdje će ići nego u Ukrajinu? I to nisu hrvatski časnici. Nema nijednog racionalnog argumenta, osim kaprica. Cijela intencija je biti odgovorna saveznica u NATO-u, pomoći žrtvi ruske agresije Ukrajini sa jednom skromnom prisutnošću, što je u odnosu na izdašne pakete pomoći koji smo dosad dali, vrlo malo. Nastoji se bojkotom i potpuno neracionalnim tezama izvući… Posljedica njihovog nepodržavanja ovog prijedloga je loša za RH, za međunarodnu reputaciju, osobito za status u NATO-u. Oni rade na korist isključivo Rusije, to se vidi u njihovim medijima. Ne rade oni ništa loše Vladi, HDZ-u, rade loše sebi i Hrvatskoj. Nisu mućnuli svojom glavom, nisu se prosvijetili, slijede Milanovića pod ruske skute…”, kaže Plenković dodajući da je Vlada čvrsta u tome da drži Hrvatsku na pravoj strani povijesti i morala.

“Tri puta je pritvorio generala Kundida na Pantovčaku pa smo danas vidjeli glumljenje na crvenom tepihu. Kad ga nitko ne zove da dođe u goste, onda valjda mora sam sebi naručiti crveni tepih. Važno je da javnost razumije, čak i najzagriženijem nakon jučer mora biti jasno da su Vlada i Ministarstvo i naši zastupnici u Saboru predlagali logičnu stvar i govorili istinu, a da se sljedbe drže ničega ne bi li opravdali vlastitiu sramotu. Mi smo tu da oni ne osramote Hrvatsku zajedno s Milanovićem”, kaže.

“U medijima se od drveća ne vidi šuma, a i o tome trebamo razgovarati”, rekao je premijer na kraju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok