Šest namirnica koje će vam pomoći smanjiti nadutost

Podijeli :

Pexels

Nadutost može izazvati gutanje previše zraka tijekom obroka, intolerancija na laktozu ili poremećaj bakterijske crijevne flore.

Neugodan osjećaj nadutosti svi smo doživjeli, no neki s tim imaju češće problema. Za osjećaj prepunjenosti želuca, trbuh tvrd na dodir i veći nego je inače uglavnom je kriva vrsta prehrane, a ne samo količina pojedenog. Ponekad nadutost prate grčevi, vjetrovi, proljev, a zbog pritiska može doći i do boli u donjem dijelu leđa i do problema s disanjem. Neki od razloga su gutanje zraka zbog prebrzog jedenja, zatvor koji stvara pritisak u crijevima, intolerancija na laktozu, ali poremećaj bakterijske flore crijeva zbog, primjerice uzimanja antibiotika, piše Ordinacija.hr. Ovih nekoliko namirnica pomoći će vam da se osjećate lagano:

Voće

Naranče i lubenice voće su bogato vodom zbog čega čiste nečistoće iz tijela. Lubenica je oko 92% voda, a naranče između 80 i 90%. Neke voćke poput borovnica, jagoda i kruški bogate su vlaknima pa će pomoći s probavom i odagnati napuhnutost. Grejp, osim što je većinom sastavljen od vode, čak 90%, sadrži i enzime koji ubrzavaju izgaranje masnoća.

Od lomljivih noktiju do nadutosti: Ovo je sedam simptoma bolesnih crijeva Ovu hranu izbjegavajte konzumirati jer uzrokuje plinove i nadutost

Povrće

Salata i špinat sadrže puno vitamina, minerala i vlakana i izrazito su učinkoviti kod problema zatvora. Krastavci sadrže kvercetin, antioksidans koji smiruje nadutost. Sjemenke koromača imaju ljekovite spojeve koji opuštaju mišiće u probavnom traktu i olakšavaju prolazak plina. Možete ih žvakati ili zdrobiti pa od njih pripremiti čaj. Celer je poznat kao čistač organizma jer je diuretik i borac protiv nadutosti.

Začini

Osim što su ukusan začin chili paprike smanjuju visok krvni tlak i u sebi sadrže kapsaicin, sastojak koji ubrzava metabolizam. Češnjak je izrazito zdrav jer pomaže pri smanjenju masnoća u jetri čija glavna zadaća je otpuštanje nečistih tvari iz tijela. Pepermint i đumbir učinkoviti su po pitanju smanjivanja plinova u tijelu čime se sprečava nadutost. Peršin je iznimno zdrav za cjelokupan probavni sustav, uključujući napuhnutost i plinove. Možete ga koristiti bilo svježeg ili sušenog. Korijander također ublažava grčeve i nadutost.

Jogurt

Osim što je bogat vodom, jogurt potiče nastanak dobrih bakterija u želucu te tako ubrzava probavu.

Žitarice

Zobene pahuljice i druge vrste žitarice bogate su vlaknima pa ubrzavaju rad crijeva. 25 grama žitarica na dan je dovoljno. Nemojte pretjerati jer možete postići sasvim suprotan učinak – napuhnuti se.

Goveđa juha

Bilo da je krem ili bistra, goveđa juha je puna zasićenih masnoća te je dobra za probavu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.