Nutricionist otkrio: “Ova namirnica kobna je za nadutost”

Podijeli :

PORNCHAI SODA / Alamy / Alamy / Profimedia / ilustracija

Svjedoci smo koliko sve više ljudi ima problema s crijevima. Nekada je u pitanju sindrom nervoznih crijeva, nekada loše varenje, a postoje dva ključna razloga: stres i ishrana.

Kako tvrdi nutricionist Strahinja Kukić za K1 TV, ljudi jedu dosta prerađene hrane koju naš organizam ne prepoznaje adekvatno i bakterijama stvara problem na razini debelog crijeva. Također, problem mogu biti i različite intolerancije, kao što su na gluten ili mlijeko i mliječne proizvode.

Tri stvari koje nutricionist želi da prestanete stavljati u kavu Pomaže li sirutka doista kod problema s jetrom? Evo što kaže nutricionistica

“Osnovni razlog zašto smo naduti jeste, prema posljednjim istraživanjima, to što unosimo velike količine šećera. Šećer se jako lako vari na razini tankog crijeva. S druge strane, kod fruktoze mi imamo jako mali broj kanala za njeno varenje i ona se ne svari dovoljno u tankom crijevu i ne može otići do jetre i onda ode do debelog crijeva. Tamo je bakterije ‘pojedu’ i razmnožavaju se, nastaju loše vrste bakterija i plinovi”, kaže nutricionist i dodaje da je isti slučaj sa laktozom i glutenom.

Kukić objašnjava, kada je reč o intoleranciji na fruktozu, da nije loše uzimati voće jer ono ima dovoljno vlakana. Mala količina voća i šećera ne šteti, posebno ljudima koji su već fizički aktivni. Također, voće poslije obroka nije preporučljivo jer stvari nepotrebne plinove, prenosi City magazine.

Kod intolerancije na laktozu možemo unijeti malo mliječnih proizvoda. Međutim, ako kombiniramo kavu s mliječnim proizvodima tu se automatski stvara nadutost.

“Kava blokira enzime za izgradnju mliječnih šećera i laktoza odmah ide u debelo crijevo i tamo pravi problem. Ista stvar je i s glutenom – smanjiti količinu”, objašnjava on i dodaje da u trenutku naduosti najbrže rješenje jesu čaj od kima ili komorača.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Ukrajinci objavili veliki uspjeh: “Neprijatelj je napustio neke položaje” N1 komentar: Porezna reforma mirovinski sustav pretvara u smijuriju