U vašem domu nešto zaudara, ali niste sigurni što bi to moglo biti? Od smrdljive perilice posuđa do pljesnivih zastora za tuš pa čak i neželjene vlage ili ljubimaca - sve su to uzročnici neugodnog mirisa koji će vas spriječiti da uživate u svojem domu.

Ako se već dugo borite s neidentificiranim izvorom smrada u kući, provjerite ovih osam mjesta jer uzrok bi mogao biti upravo ondje:

Kanta za smeće

Iako se čini očito jer kante za smeće uglavnom smrde, bilo bi dobro provjeriti je li ona izvor smrada u stanu, piše Real Simple. Malene mrlje i razne mrvice mogu se nagomilati tijekom vremena i prouzročiti neugodan miris. Praznite kante redovito, a u trgovini potražite osvježivače prostora koji eliminiraju neugodne mirise ne prikrivajući ih, prenosi Večernji list.

“Dobro očistite kantu koristeći razrijeđeni izbjeljivač i ostavite da se namače nekoliko sati. Potom isperite vodom, pa kantu operite sapunom”, savjetuje Abe Navas iz tvrtke Emily’s Maids iz Dallasa.

Kućni ljubimci

Iako su poput članova obitelji, ljubimci kao i ljudi mogu poprimiti neugodan miris.

“Kad vam ispadaju dlake, posvuda rastu bakterije i to može biti neugodno. Redovito kupajte svoje ljubimce te dobro čistite mjesta na kojima spavaju i jedu. Preporuka je da to činite najmanje jedanput na tjedan, a kako biste spriječili nagomilavanje dlake, redovito usisavajte trosjede i krevete”, kaže Navas.

Mokra odjeća

“Ne ostavljajte u kupaonici košaru s prljavim vešom. Radije je držite u spavaćoj sobi ili u ormaru gdje neće biti izložena pari i vlažnom zraku nakon kupanja i tuširanja”, ističe Navas dodajući kako u vlaga potiče rast bakterija zbog kojih će prostor imati neugodan miris.

Posteljina

“Svi kažu da nam je teško namirisati vlastiti dom zato što ima miris našeg tijela”, ističe Snyder.

U tome se posebno ističu plahte u koje se upijaju naša tjelesna ulja, mrtve stanice kože i prljavština. Snyder stoga preporučuje da plahte i posteljinu perete svakog tjedna ako se tuširate ujutro, a svaka dva tjedna ako se tuširate prije spavanja.

Perilica rublja

“Svi kućanski aparati koji redovito dolaze u dodir s vodom mogu sadržavati vlagu koja pomaže rast bakterija. Svaki put kad otvorite ili zatvorite vrata perilice, vlaga od svakog ciklusa ostaje zatočena u brtvi”, nastavio je dodajući kako to možete spriječiti ako vrata i ladice perilice uvijek ostavljate otvorenima kako bi vlaga isparila.

Ako se stvorila plijesan, očistite je kombinacijom octa i sode bikarbone, pojašnjava Ron Shimek, vlasnik tvrtke Mr. Appliance iz Minneapolisa.

Perilica posuđa

Kao i perilica rublja, perilica posuđa može biti plodno tlo za plijesan i bakterije, ali i neugodne mirise.

“To je vlažno i toplo mjesto, idealno za spore i razvoj mikroorganizama, a osobito ako je nakon ciklusa pranja preostao koji komadić hrane u perilici “, kaže Shimek.

To ćete ukloniti ako redovito ispirete perilicu vrućom vodom stavljajući je praznu u ciklus pranja s najvišom temperaturom. Ako je košara za pribor navukla plijesan, najmanje 30 minuta je držite uronjenu u otopinu izbjeljivača te dobro isperite prije vraćanja na svoje mjesto.

Slivnici

U kuhinji je drugi najčešći krivac neugodnih mirisa su odvodi. Ondje će se uhvatiti masnoće i komadići hrane, pa potražite sredstva za čišćenje odvoda i redovito ih koristite kako biste spriječili nagomilavanje ostataka u cijevima.

Novi namještaj

Iako možda mislite da volite miris novog trosjeda kao što volite miris novo automobila, ali to je samo zato što je riječ o novom predmetu koji ste nabavili.

“No taj miris vjerojatno uzrokuju organske čestice VOC. Mnogi nisu svjesni da je razina toksina u stanovima nekad čak 10 puta veća nego na otvorenom, a namještaj je jedan od krivaca za to”, tvrdi osnivač tvrtke Nature Builds Health Bart Wolbers.

Čestice mogu imati snažan miris, ali mogu i štetiti zdravlju. Mogu prouzročiti glavobolje, iritaciju nosa ili oka, čak i ozbiljna stanja poput oštećenja jetre ili bubrega. Najbolji način da se riješite čestica je postavljanje pročistača zraka koji sadrži filter od ugljena. Ako bilo koji objekt u vašem kućanstvu i nakon mjesec dana zadrži neugodan miris, onda je vrijeme da ga vratite i tražite povrat novca.

