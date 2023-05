Što treba za pobjedu? “Eurovizija je gay Nova godina”

Podijeli :

U N1 Newsnightu gostovala je Milena Zajović, novinarka Večernjeg lista i pasionirana pratiteljica Eurosonga. Govorila je o razlozima popularnosti ovog međunarodnog natjecanja.

“Imam dojam da je Eurovizija imala nekoliko etapa. Prije 80-ih to je bilo natjecanje u tipu San Rema gdje se pokušavalo slati kvalitetnu glazbu i kantautore. Naše bake i djedovi su pratili Eurosong. Bilo je više dostojanstveno, a manje otkačeno kao što je sada. U nekom je trenutku to prestalo biti cool. Ja sam odrasla u nekom punkerskom kontekstu. Da mi je netko rekao da moram gledati Euroviziju, bilo bi mi jako bizarno. Onda su mi u nekom trenutku gay cimeri na faksu rekli da nisam normalna što to ne pratim jer je Eurovizija gay nova godina i da to moram gledati. Jedan od cimera je imao kazete snimljenih Eurosonga od djetinjstva. Onda sam shvatila da je to zaista ogromna stvar u queer zajednici. Tako je i ostalo nekih 20 godina. Ali onda se dogodio TikTok. Sada su neke nove generacije istih takvih fanova vrlo lako uspjeli popularizirati tu novu ekstravagantnu Euroviziju”.

VIDEO Britanski Guardian svrstao Let 3 među favorite

“Što je ovo – efekt”

Komentirala je i hrvatske predstavnike: “Ja mislim da je Let 3 najbolja ekipa koju smo mogli poslati i da je zapravo puno više eurovizijska od onoga što smo radili zadnjih godina što je za eurovizijske standarde bilo staromodno. Oni plijene pažnju. Moji prijatelji iz inozemstva svi kad su vidjeli Let 3 su mi slali poruke – što je ovo – mislim da baš taj efekt “što je ovo” je ono što sada pali na Euroviziji. Više nije samo pjesma važna”, kaže Zajović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Muž prevario ženu s konobaricom: “Objavit ću tvoje slike na internetu” Naoružan bodežima, noževima i bokserima krenuo u školu. Uhitila ga policija