VIDEO Britanski Guardian svrstao Let 3 među favorite

Glazbeni urednik Guardiana Ben Beaumont-Thomas na dan prvog polufinala Eurosonga složio je za taj britanski dnevnik listu od 14 pjesama na koje treba obratiti pažnju ove godine.

“Sa svećenicama folk horora i punk diktatorima koji jašu traktore, ovogodišnje natjecanje ima uobičajene bizarnosti među zagovornicima savršenog popa”, piše Beaumont-Thomas.

Među 14 pjesama vrijednih pažnje, po njegovom mišljenju, našao se Let 3 s “Mamom ŠČ!”

“Bilo da se radi o bakicama koje plešu za Rusiju ili o patuljcima koji voze jednocikl za Moldaviju, Eurosong treba trenutke u kojima se osjećate kao da vam je netko začinio piće psilocibinom.

Takvu vibru ove godine donosi Hrvatska s punk grupom koja se oblači u totalitarne nasšminkane diktatore, a jedan od njih vozi traktor. “Mama ŠČ” ima jednostavnu dopadljivost dječje pjesmice, ali sadrži jednu od političkih alegorija koje povremeno prolete ispod radara naizgled apolitične Eurovizije: traktor u stihovima simbolizira kako je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko – koji je jednom Putinu dao traktor kao rođendanski poklon – pomogao Rusiji u ratu protiv Ukrajine”, objasnio je Guardianov urednik.

Na popisu se našao i srpski predstavnik Luke Black s pjesmom “Samo Mi Se Spava”. “Pjesma Luka Blacka je više dramatično čitanje nego melodijsko pjevanje, ali zanimljivija je od većine pjesama – u stilu Nine Inch Nailsa govori o nihilizmu i apatiji”, piše Beaumont-Thomas dodajući da je nastup bio sjajan.

Na prvo je mjesto, očekivano, smjestio švedsku predstavnicu Loreen s pjesmom “Tattoo”. Pjesmu naziva snažnom te tvrdi da bi mogla postati najpoznatija eurovizijska pjesma svih vremena.

Izdvojio je i finskog Kääriju s pjesmom “Cha Cha Cha” koju opisuje kao mashup trancea, anarhopunka i glam metala. Šansu daje i ukrajinskoj pjesmi “Heart of Steel”, austrijskoj Teyi & Saleni “Who the Hell is Edgar?”, poljskoj Blanki za pjesmu “Solo”, armenskoj Brunette s pjesmom “Future Lover”, danskoj Reiley za “Breaking My Heart”, moldavskim Pashi Parfeni s pjesmom “Soarele şi Luna”, predstavnici Norveške s pjesmom “Queen of Kings”, španjolskoj Blanci Palomi, njemačkom bendu Lord of the Lost i njihovoj pjesmi “Blood & Glitter”, a na zadnjem mjestu smatra da vrijedi poslušati britansku predstavnicu Mae Muller “I Wrote a Song”.

