Amla ulje je prirodni proizvod koji se dobiva od plodova amla biljke (Emblica officinalis) koja se naziva i indijski ogrozd ili indijska kopriva. Ova voćka potječe iz Indije i jugoistočne Azije. Amla ulje se radi od male, zelenkasto-žute bobice koja raste na drvetu.

Amla je važan sastojak ayurvedske medicine i koristi se već stoljećima zbog svojih ljekovitih svojstava. Bobice amle su izuzetno bogate antioksidansima, posebno vitaminom C, kao i vitaminima A, E i K. Također sadrži minerale poput kalcija, fosfora i željeza, kao i flavonoide i druge fitokemikalije.

Za što se sve koristi amla ulje?

Amla ulje se koristi u različite svrhe zbog svojih blagotvornih učinaka na zdravlje. Amla donosi korist za kožu, kosu, probavu, pa čak i cjelokupni imunitet. Razlog tomu je bogat sastav amla ulja te brojne hranjive tvari koje doprinose njenim ljekovitim svojstvima.

Evo nekih sastojaka koji se mogu pronaći u amla ulju:

1. vitamin C

Amla je jedan od najbogatijih prirodnih izvora vitamina C. Bobice amle mogu sadržavati znatnu količinu vitamina C, koji je moćan antioksidans i važan za imunološki sustav.

2. antioksidansi

Amla je bogata raznim antioksidansima poput polifenola, tanina, flavonoida i karotenoida. Ovi antioksidansi pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala i smanjenju oksidativnog stresa u tijelu pa tako i ubrzavaju proces oporavka.

3. vitamin A

Vitamin A je važan za zdravlje vida, rast i razvoj stanica, te podržava imunitet.

4. vitamin E

Pomaže u zaštiti stanica od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima.

5. minerali

Amla ulje sadrži minerale kao što su kalcij, fosfor, željezo i magnezij. Ovi minerali su važni za održavanje zdravih kostiju, mišića, živaca i srca.

6. amino kiseline

Ovo ulje sadrži nekoliko esencijalnih i neesencijalnih aminokiselina, koje su građevni blokovi proteina i igraju važnu ulogu u mnogim metaboličkim procesima u tijelu.

7. polifenoli

Moćni antioksidansi koji imaju protuupalna svojstva.

Zbog ovih sastojaka se bobice amle i amla ulje često koriste u ayurvedskoj medicini. Najčešće se koriste za zdravlje kose te kože. Smatra se kako amla ulje može pomoći kod beživotne, suhe kose te neka istraživanja pokazuju kako ima učinak i na prevenciju prerano sijeđenja kose. U nastavku donosimo nekoliko najčešćih razloga korištenja amla ulja.

Amla ulje za kosu

Amla ulje se često koristi u proizvodima za njegu kose i kože zbog svojih hidratantnih, hranjivih i antioksidativnih svojstava. Smatra se kako može pomoći u jačanju kose, smanjivanju peruti, prevenciji sijeđenja te doprinosi generalno ljepšem izgledu kose.

Ovo su neki od razloga zbog kojih se koristi amla ulje za kosu:

– jača korijen kose, smanjuje lomljenje vlasi i simulira rast kose

– poboljšava teksturu kose

– čini kosu mekanom, glatkom i sjajnom

– prevenira prerano sijeđenje kose

– pomaže u očuvanju prirodne boje kose

– antimikrobnim svojstvima ublažava perut

– smanjuje svrbež vlasišta

– hidratizira vlasište

Kako koristiti amla ulje za kosu?

Amla ulje za kosu se može koristiti na nekoliko načina. Može se nanositi izravno na vlasište i kosu kao maska, ostavljajući ga neko vrijeme u kosi prije pranja i ispiranja. Na ovaj način se može koristiti i u kombinaciji s drugim uljima, samo trebate paziti da ga dobro isperete jer biste u suprotnom mogli imati masnu kosu nakon pranja.

Prilikom nanošenja amla ulja na vlasište pazite da ga dobro rasporedite, da dođe skroz do kože. Preporučuje se i malo ga ugrijati prije nanošenja te na glavi držati topli ručnik kako bi otvorili pore i kako bi ulje bolje djelovalo. Također, kada ga nanosite obavezno mekanim vrhovima prstiju masirajte vlasište barem 10 minuta. To će uvelike pomoći u poticanju rasta kose i smanjenju peruti.

Drugi način je da amla ulje za kosu nanosite nakon pranja kose na vrhove. U tom slučaju ga nemojte nanositi direktno na vrhove, već par kapljica protrljajte u dlanovima, a onda dlanovima lagano prolazite po kosi. Na ovaj način ćete spriječiti pretjerano mašćenje vrhova. Ovakvo korištenje će smanjiti vanjske utjecaje na kosu, ali i poticati manje lomljenja vrhova. Unatoč tome što bi mnogi to željeli, amla ulje, kao niti jedno drugo, ne može “izliječiti” ispucale vrhove. Jedni način za to je šišanje kose.

Amla ulje se može koristiti kao dodatak drugim proizvodima za njegu kose, kao što su šamponi, regeneratori ili ulja za kosu.

Uzmite u obzir da ako imate problema s vlasištem, prije upotrebe amla ulja ili bilo kojeg drugog proizvoda za kosu, uvijek je najbolje konzultirati se s frizerom ili dermatologom kako biste bili sigurni da odgovara vašem tipu kose i vlasišta.

Amla ulje za kožu

Ovo dragocjeno ulje se može koristiti i za kožu zbog svojih antioksidativnih svojstava, minerala i vitamina. Poznato je za korištenje kod mlade kože kojoj nedostaje hidratacije te može utjecati na usporavanje starenja kože. Iako za to postoji vrlo malo istraživanja, iskustva s amla uljem pokazuju kako može smanjiti količinu malih bora na licu.

Ovo su još neki od razloga zašto je dobro koristiti amla ulje za kožu:

– smanjuje mogućnost oštećenja kože zbog brojnih antioksidanasa koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i slobodnih radikala koji mogu oštetiti kožu

– doprinosi očuvanju mladolikog izgleda kože i smanjenju znakova starenja poput bora i finih linija

– hidratizira kožu

– sprječava suhoću kože

– smanjuje svrbež kože

– smanjuje iritacije na koži

– održava kožu mekanom i glatkom

– može se koristiti za čišćenje kože od bakterija

– koristi se za tretiranje akni, prištića i mitesera

– osvježava ten i čini kožu blistavom

– smanjuje hiperpigmentacije

Kao i kod korištenja amla ulja za kosu, prije upotrebe amla ulja za kožu, posebice ako imate problema s kožom, preporučuje se provjeriti sastav i konzultirati se s dermatologom ili stručnjakom za njegu kože i kose.

Kako koristiti amla ulje na koži?

Amla ulje se može koristiti na različite načine za njegu kože. Najčešće se koristi za masiranje lica i za jogu za lice. Sa samo 10 minuta masaže lica dnevno možete utjecati na poboljšanje tonusa mišića lica, smanjivanje bora i smanjivanja nateknutih dijelova lica. Amla ulje za masažu lica se koristi tako da stavite nekoliko kapi amla ulja na dlanove i par kapi na lice. Nježno masirajte kožu kružnim pokretima vrškovima prstiju oko 5-10 minuta. Koristiti možete i gua-shu ili druge dodatke za masažu kože. To će pomoći u stimulaciji cirkulacije, poboljšanju tonusa kože i dubinskoj hidrataciji.

Amla ulje se može koristiti uz druge sastojke koji su dobri za kožu poput gline, jogurta, meda ili avokada. Bit će odlična za povezivanje sastojaka i olakšat će primjenu na koži.

Ako tražite ideje, ovdje možete pronaći nekoliko ideji prirodnih maski za lice.

Osim toga, možete dodati nekoliko kapi amla ulja u svoje kozmetičke proizvode poput hidratantnih krema ili losiona za tijelo kako biste poboljšali njihove hidratantne i hranjive učinke.

Ako na licu imate hiperpigmentacije i tamne mrlje kojih se želite riješiti, možete koristiti amla ulje. Nanesite ga na kožu koju želite tretirati prije spavanja pa ostavite preko noći, a ujutro isperite.

Amla ulje može biti korisno za hidrataciju i njegu usana. Nanesite malu količinu ulja na usne i nježno utrljajte. To će pomoći u omekšavanju usana, sprječavanju suhoće i pucanja.

Prije upotrebe amla ulja na koži, uvijek provjerite da nemate alergijske reakcije. Možete napraviti probni test nanošenjem malo ulja na unutarnju stranu podlaktice pa pričekajte 24 sata da vidite ima li reakcija. Ako primijetite bilo kakve negativne reakcije, prestanite koristiti ulje.

Iskustva korisnica s amla uljem

Postoje brojna pozitivna iskustva s amla uljem, a većina korisnika ga koristi za kosu. U nastavku donosimo par iskustava.

“Ovo ulje sigurno učinilo moju kosu najmekšom u životu. Ne volim planirati sat vremena unaprijed da ga nanesem prije pranja, ali sam se potrudila da to radim. Isplatilo se”, navodi korisnica na Amazonu.

Suha kosa: Isprobajte 6 jednostavnih načina kako riješiti ovaj neugodan problem Silikon za kosu: Neki su manje, a neki više štetni. Kako ih prepoznati?

“Prije svega, sviđa mi se miris, uopće nije parfemski, cijenim kad ima miris zemlje. Moja kosa je tako sretna što ovo amla ulje savršeno odgovara sebumu moje kose. Nikada se ne nakuplja proizvod, zapravo mojoj kosi nedostaje ulje ako ga propustim nanijeti više od 5 dana”, govori druga korisnica.

“Ovaj proizvod stvarno djeluje, mastan je, ali to je u redu, kosa mi se stvarno prorijedila na vrhu glave, a sada postaje gušća, a to je ono što sam stvarno željela. Ovo ulje koristim već mjesec dana i koristim ga dva puta dnevno, ne ispirem ga dok u petak ne dođe vrijeme da operem kosu, a koristim ga i u šamponu! Dakle, ako tražite nešto što će učvrstiti vrhove i pomoći u rastu i gustoći vaše kose, ovo je ono što vam treba!”, navodi korisnica.

“Prilikom nanošenja ovog ulja mi je malo smetao jak miris koji ostaje i nakon što se kosa opere. Ima jak ayurvedski biljni miris. Prednost je to što je ulje je manje ljepljivo od drugih i ispire se u jednom potezu. Nakon mjesec dana korištenja, mogu reći da mi je ovo ulje potamnilo kosu. To je bio moj glavni motiv za korištenje. Osim toga, nisam primijetila nikakav potaknuti rast kose ili dodatno nahranjenu kosu ili bilo kakav dodatni sjaj. Dakle, da, amla ulje pomaže u potamnjivanju kose i učinkovito skriva sijede. Vidjela sam kako mi kosa postaje tamnija”, govori korisnica koja je recenzirala ulje mjesec dana.

Gdje kupiti amla ulje i koja je cijena?

Amla ulje možete potražiti u trgovinama koje se bave prodajom prirodnih proizvoda, trgovinama s wellness proizvodima, trgovinama s indijskim ili ayurvedskim proizvodima te online trgovinama koje nude kozmetiku i ulja.

Cijena amla ulja može varirati ovisno o marki, kvaliteti proizvoda i količini ulja. Općenito, cijene se kreću od 7 do 20 eura za bočicu od 100 do 200 ml, ali to može varirati.

