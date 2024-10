Bit ćete sretni ako vas kazne samo novčano: Ovo su europske zemlje s najstrožim kaznama za prebrzu vožnju

Podijeli :

Martin Sylvest / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

Izraz "teška noga" koristi za vozače koji imaju naviku voziti puno brže od ograničenja, a oni su raširen problem u mnogim zemljama. Ipak, neke od njih uspješnije su u borbi s takvim vozačima.

Prema Forbesu, u 2020. nesreće povezane s prebrzom vožnjom činile su 11.258 od 38.824 smrtnih slučajeva u prometnim nesrećama, što čini 29% svih smrtnih slučajeva u prometu za tu godinu.

Za početak spomenimo da SAD, primjerice, ima neke od najblažih zakona o cestama na svijetu, odmah iza Južne Afrike. Zemlje koje imaju jedne od najstrožih kazni dolaze nam iz Europe.

CarBuzz je napravio popis prema ozbiljnosti i opsegu pristupa prebrzoj vožnji. Zemlje koje jednostavno nude kazne i ništa više nisu uključene u ovaj popis unatoč strogim zakonima o sigurnosti na cestama.

4. Danska

Danska, ima relativno visoke kazne za prebrzu vožnju, osobito u urbanim ili naseljenim područjima. Ograničenje brzine za stambena područja postavljeno je na nešto ispod 30 km/h, a prekoračenje od 20 km/h iznad tog ograničenja rezultirat će kaznom od 615 eura, dok će prekoračenje ograničenja za 40 km/h rezultirati kaznom od 885 eura.

Danski zakon također navodi da ako prekoračite ograničenje, bilo da je to u naseljenom području ili na autocesti, vozačka dozvola će vam se bezuvjetno oduzeti, i to u trajanju od 6 mjeseci do 10 godina.

3. Francuska i Monako

Francuska i Monako imaju iste prometne zakone, koji su relativno blaži u usporedbi s ostatkom svijeta. Nema varijacija u kaznama za različite prekršaje prekoračenja brzine. Bilo da se radi o prebrzoj vožnji u naseljenom području ili na autocesti, kazna će biti otprilike 140 eura. Francuska i Monako imaju blage novčane kazne, ali ono što razlikuje zakone o prebrzoj vožnji koji se primjenjuju u Francuskoj i Monaku je činjenica da šalju ljude u zatvor zbog opetovanog kršenja brzine.

Neobični propisi u Njemačkoj: Kaznu možete dobiti i zbog prljavog vozila

Još jedan zanimljiv aspekt pristupa dviju zemalja prema prebrzoj vožnji je njihova reakcija prema strancima. Ako stranac bude uhvaćen u prebrzoj vožnji, policija može zaplijeniti vozilo i natjerati osobu da plati kaznu na licu mjesta ili joj se može oduzeti prometna dozvola, a osobi se može izreći zabrana vožnje u Francuskoj.

Iako bi se novčana kazna mogla riješiti, vraćanje zaplijenjenog automobila može biti teško jer sudovi moraju utvrditi koliko je prekršaj bio težak. Tako, primjerice, mogu udvostručiti ograničenje brzine u naseljenom području. Time automobil možda neće biti vraćen vlasniku, a možda čak bude i prodan na aukciji.

Čimbenik koji povećava vjerojatnost da vas uhvate u brzoj vožnji je široka mreža kamera za kontrolu brzine koja broji oko 5000 kamera s gotovo tisućama lažnih kamera diljem zemlje.

2. Švicarska

Švicarska je korak iznad Francuske i Monaka jer je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja će vozača poslati u zatvor zbog prebrze vožnje. Zemlja je poznata po striktnim zakonima i provođenju istih. Ograničenje brzine za naseljena područja je 50 km/h, dok je najviša brzina postavljena na 120 km/h za autocestu.

Najveća kazna koju netko može dobiti je 570 eura, što se smatra upozorenjem i izdaje se ako netko prekorači ograničenje brzine za 18 km/h. Sve iznad toga rezultirat će oduzimanjem vozačke dozvole na 1 mjesec, pri čemu će prekoračenje brzine do 40 km/h preko ograničenja vjerojatno rezultirati oduzimanjem vozačke dozvole na najmanje 3 mjeseca.

U najtežim slučajevima, brzine veće od 40 km/h rezultirat će zatvorskom kaznom od najmanje 1 godine. Jedan od zanimljivih dijelova zakona koji se odnose na prebrzu vožnju je da se kazne određuju na temelju vašeg oporezivog dohotka i bogatstva, tako da oni dubljeg džepa mogu dobiti kaznu koja prelazi vrijednost vozila.

1. Norveška

Norveška je poznata po svom pristupu brzoj vožnji. Norveški zakon je izuzetno strog kada je u pitanju prebrza vožnja. Ova zemlja ima najniža ograničenja brzine u Europi.

Ne treba čuditi da su novčane kazne u Norveškoj visoke, s najmanjom kaznom od 720 eura za prekršaje koji se dogode na autocestama. U gradovima i naseljima povećava se cijena izrečenih kazni. Ako budete uhvaćeni u vožnji 20 km/h iznad ograničenja brzine u naseljenom području, dobit ćete kaznu od 960 eura. Najveća kazna koju osoba može dobiti je 1200 eura.

Brutalna kazna za prekršaj koji većina ljudi radi svaki dan, muškarac mora platiti čak 105.000 eura…

O brzini kojom netko prekorači ograničenje ovisi hoće li mu se oduzeti prometna dozvola ili će biti poslan u zatvor. Brzine koje određuju hoće li vam vozačka dozvola biti oduzeta razlikuju se ovisno o području. U naseljenim područjima brzina je ograničena na 30 km/h. Ako nekoga uhvate da vozi 55 km/h, tada se vozačka dozvola može oduzeti na najmanje 3 mjeseca do 3 godine.

Ono što će vas dovesti u zatvor je vožnja brzinom od 75 km/h u naselju i to će povući bezuvjetnu zatvorsku kaznu od minimalno 18 dana. Osim toga, prekršaji također mogu rezultirati minimalno 30 sati društveno korisnog rada.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.