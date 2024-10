ZET hitno traži 100 vozača, zainteresirani sami plaćaju 2.700 eura za obuku

Podijeli :

Kandidati trebaju imati položenu B kategoriju i završenu srednju školu, a prijave su do 21. listopada. Osposobljavanje za vozača kandidati moraju platiti sami, a iznosi oko 2700 eura.

Ni više ni manje nego stotinu vozača tramvaja želi zaposliti ZET, a javni poziv objavljen je na njegovim službenim stranicama. Kako piše u dokumentu, vozači i vozačice zapošljavaju se na određeno vrijeme, odnosno na godinu dana, a prethodno moraju zadovoljiti i probni rad od dva mjeseca.

Kandidati usto moraju imati minimalno 21 godinu i vozačku dozvolu B kategorije, trebaju biti i zdravstveno sposobni za obavljanje tog posla, a što se tiče stručne spreme, dovoljna je završena srednja škola. Valja napomenuti i da moraju proći i šestomjesečnu školu za vozača tramvaja koja stoji oko 2700 eura, i to o svom trošku. Tek nakon polaganja ispita za “tramvajca” moći će sa ZET-om sklopiti ugovor o radu, piše Večernji list.

Oni koji već imaju položen ispit, naravno, te su potrebe oslobođeni, a svi zainteresirani za posao mogu se javiti do 21. listopada slanjem potrebne dokumentacije u sjedište ZET-a u Ozaljskoj 105.

Zašto odjednom traže čak stotinu vozača, ali i zašto ih planiraju zaposliti samo na godinu dana?

“Trenutačno imamo zaposleno 657 vozača tramvaja, no s obzirom na prosječnu starosnu dob vozača tramvaja koji su stariji od 55 godina, veliki broj radnika ispunjava uvjete za mirovinu sukladno odredbama Zakona o radu, kao i pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika (60 godina života i 41 godina staža osiguranja) na temelju odredbi Zakona o mirovinskom osiguranju.

Uzimajući u obzir dinamiku odlazaka vozača tramvaja u mirovinu tijekom narednog razdoblja, kao i činjenicu da osposobljavanje kandidata za vozače tramvaja zbog potrebe stjecanja zanimanja “vozač tramvaja“ i ishođenja vozačke dozvole H kategorije traje šest do osam mjeseci, broj kandidata iskazan u objavljenom javnom pozivu nužan je kako bi se osigurala kvalitetna usluga prijevoza putnika u tramvajskom prijevozu u sljedećim godinama.

Što se detalja natječaja tiče, konkretno radnog odnosa od jedne godine, riječ je o uobičajenim uvjetima natječaja. Kandidati prvo prolaze obuku od 6 do 8 mjeseci, a nakon što je uspješno završe, dalje se regulira radni odnos”, objasnili su iz ZET-a.

Poznato je i da ZET-u nedostaju vozači, kao i to da i prošle i ove godine bilježe dodatan odljev radne snage u tom segmentu. Tako je, prema poslovnom izvješću javnog gradskog prijevoznika, u prvoj polovini 2024. tvrtku napustilo 175 djelatnika, od čega 66 vozača autobusa, a 22 tramvaja. Uglavnom su otišli u mirovinu, no 30 njih dalo je otkaz. Dobar dio bio je nezadovoljan plaćom, s obzirom na to da vozači tramvaja, primjerice, u prosjeku zarađuju između 1150 i 1400 eura neto. U taj iznos ulaze i prekovremeni te rad u dvije smjene, kao i rad nedjeljom te drugi dodaci. Upravo zato ZET često ponavlja oglase u kojima traži vozače pa je tako i lani krajem kolovoza na određeno zapošljavao 50 “tramvajaca”.

