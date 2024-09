Brutalna kazna za prekršaj koji većina ljudi radi svaki dan, muškarac mora platiti čak 105.000 eura…

Podijeli :

Švicarski sud osudio je vozača na nezamislivo visoku kaznu, koju bi mnogi čak ocijenili nerazmjerno visokom za prekršaj koji je počinio. Što se dogodilo?

Švicarska je poznata po visokim kaznama za prebrzu vožnju i vozači koji posjećuju ovu zemlju vrlo brzo nauče ovu lekciju. Junak naše priče nije vozio prebrzo, ali je ipak dobio jako veliku kaznu. Zbog čega?

Jedan 58-godišnji muškarac u ožujku 2022. vozio je preblizu automobilu ispred sebe. Sve se događalo u blizini Köllikena u kantonu Aargau, vozio je brzinom između 110 do 120 kilometara na sat i prema tvrdnjama policije, od vozila ispred sebe trebao je držati sigurnosno razmak od minimalno 60 metara. On je pak bio udaljen svega osam do 12 metara.

Policija je snimala njegov prekršaj gotovo dva i pol kilometra. Sud ga je u prvom stupnju proglasio krivim i osudio na uvjetnu kaznu od 98.500 franaka, što odgovara protuvrijednosti od oko 105.000 eura, piše Metropolitan.si.

Iznos kazne temelji se na prihodima počinitelja, koji se procjenjuju na oko 1,7 milijuna franaka, odnosno na 1,8 milijuna eura neto zarade godišnje. Švicarci, naime, prekršiteljima, za određene ozbiljne prekršaje, ne obračunavaju fiksne novčane kazne nego ih temelje na prihodima pojedinca.

Uvjetna kazna stupit će na snagu samo ako u sljedeće dvije godine ponovno prekrši propise, a sud mu je izrekao i dodatnu kaznu od 15.000 franaka (oko 16.000 eura).

