FOTO / Sto ljudi iz struke tvrdi da je ovo najljepši automobil u 2024.

Podijeli :

Toyota

U New Yorku, na Međunarodnom sajmu automobila, održana je prestižna svjetska nagrada "The Road to World Car 2024" i "World Car Finals Powered by Brembo".

Među ostalim, dodijeljena je i nagrada za najbolji dizajn automobila 2024. godine, a koja je pripala Toyoti Prius.

“Vratili smo se na crtaću ploču kako bismo ponovno zamislili Prius, razmatrajući hoćemo li stvoriti robu, pretvarajući ga više u taksi ili stvoriti nešto što će osvojiti srca. U konačnici, mi smo izabrali stvoriti nešto što ljudi mogu voljeti ne samo zbog racionalnih prednosti, već i zbog emocionalnog iskustva”, rekao je Yasushi Ueda, glavni inženjer za Prius.

Žiri od 100 uglednih međunarodnih automobilskih novinara iz 29 zemalja odabrao je pobjednike tajnim glasovanjem na temelju njihove procjene svakog vozila.

Sva vozila koja ispunjavaju uvjete za druge kategorije nagrada World Car automatski ispunjavaju uvjete za nagradu World Car Design. Ove godine bilo je ukupno sedamdeset (70) vozila koja su se natjecala.

Odbor za dizajn koji se sastojao od šest visoko cijenjenih svjetskih stručnjaka za dizajn zamoljen je da prvo pregleda svaki od kandidata, a zatim naprave uži popis preporuka za konačno glasovanje žirija. Stručnjaci za dizajn su: Gert Hildebrand (Njemačka – vlasnik, Hildebrand-Design), Patrick le Quément (Francuska – dizajner i predsjednik strateškog odbora – Škola održivog dizajna), Tom Matano (SAD – Sveučilište Akademija umjetnosti, bivši voditelj dizajna – Mazda), Victor Nacif (SAD – glavni kreativni direktor, Brojure.com i instruktor dizajna, NewSchool of Architecture and Design), Shiro Nakamura (Japan – CEO, Shiro Nakamura Design Associates Inc.) i Frank Stephenson (UK – osnivač i vlasnik, Dizajn Franka Stephensona).

Tri najbolja finalista za nagradu Svjetskog dizajna za 2024. su Ford Bronco, Ferrari Purosangue i Toyota Prius.

Osim najboljeg dizajna, birali su i pobjednike u još pet kategorija nagrada, a oni su:

Svjetski automobil godine i Svjetski električni automobil 2024. – Kia EV9

Svjetski luksuzni automobil 2024. – BMW serije 5

Svjetski automobil visokih performansi 2024. – Hyundai Ioniq 5 N

Svjetski gradski automobil 2024. – Volvo EX30.

Dostupan i u Hrvatskoj

“Road to the World Car Awards” godišnje je putovanje koje prati više od 100 međunarodnih žirija koji testiraju vozila koja ispunjavaju uvjete za dodjele nagrada i glasaju o njima. Članovi žirija gledateljima daju recenzije i komentare za vozila koja ispunjavaju uvjete za dodjelu nagrada u svim kategorijama.

Dodajmo da je Toyota Prius od prošle godine dostupna i u Hrvatskoj te starta s cijenom od 43.830 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.