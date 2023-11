Volkswagen objavio cijenu, ali i kada možemo očekivati njihov najjeftiniji električni automobil

Podijeli :

Volkswagen

Cijena električnih automobila mnogima je i dalje prevelika te čekaju cjenovno prihvatljivije modele.

Volkswagen je početkom godine najavio planove o svom najjeftinijem električnom automobilu do sada, modelu ID.2all čija i cijena trebala iznositi oko 25 tisuća eura, a njegov bi doseg trebao iznositi do 450 km, uz punjenje od 20 do 80 posto kapaciteta baterije za dvadesetak minuta, prenosi Zimo.

Takav automobil, ipak, na tržištu ne treba očekivati prije 2025. godine, a tada bi na tržištu cjenovno pristupačnijih električnih automobila konkurencija mogla biti prilično velika.

Model ID.2, kako mu i samo ime kaže, nije planiran kao početni i najjeftiniji Volkswagenov električni automobil te u njemačkoj kompaniji razmišljaju i o modelu ID.1.

To bi trebalo biti najmanji i cjenovno najpovoljniji električni automobil VW-a koji bi napokon mogao privući mase, a osim cijene, da bi u tome uspio, trebat će imati i respektabilnu bateriju i doseg.

Iz Volkswagena još nisu donijeli odluku o početku proizvodnje takvog automobila, no na ovotjednoj konferenciji za medije u Berlinu, izvršni direktor kompanije Oliver Blume rekao je kako je uvjeren bi VW električno vozilo cijene oko 20 tisuća eura mogao predstaviti u drugoj polovici ovog desetljeća.

Da bi mogli postići takvu cijenu, ključ je u bateriji, odnosno sniženju troškova proizvodnje baterije. To namjeravaju napraviti unificiranjem baterijske ćelije, čime bi troškove proizvodnje baterije – prepolovili, objasnio je CEO kompanije.

Imamo dužnost na tržište dovesti prave proizvode po pravoj cijeni, komentirao je Blume. Iako globalno prodaja električnih automobila raste, situacija je najbolja u Kini, dok kompanije poput VW-a ne mogu biti zadovoljne potražnjom za njihovim električnim automobilima, koja je manje od očekivane.

Kao razloge za to Blume je naveo pritisak inflacije, nedostatak infrastrukture za punjenje, kao i ukidanje subvencija za e-vozilima na nekim tržištima.

Situacija bi se, nada se Bloom, ipak trebala promijeniti, a ključnu ulogu u toj promjeni trebali bi, uz rastuću infrastrukturu, odigrati i cjenovno pristupačniji modeli električnih automobila poput njihovih ID.2 i ID.1.

