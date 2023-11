Talijanski automobilski div stopirao razvoj električnih vozila: “Moramo vidjeti što će država odlučiti o njima”

Podijeli :

Lamborghini

Unatoč tome što se već obvezao na potpuno elektrificirane modele u svojoj floti, Lamborghini će se posvetit električnim automobilima tek kada bude poznata budućnost sintetičkih goriva.

Predsjednik i izvršni direktor Lamborghinija Stephan Winkelmann rekao je za britanski Autocar da si njegova tvrtka “može priuštiti da ostavi otvorene opcije još nekoliko godina”.

“Sportski automobili na sintetičko gorivo bili bi lakši korak za nas, ali moramo pričekati i vidjeti što će zakonodavci odlučiti o njima i možemo li postići globalni dogovor o njihovoj održivosti”, rekao je Winkelmann.

Tehnologija koja bi trebala spasiti benzin i dizel: Što su sintetička goriva?

“Mi smo globalna tvrtka, tako da nije dobro ako su dopušteni samo u jednom području. Moraju biti stvarni i letjeti posvuda… Plan je da naši svakodnevni automobili (SUV Urus i novi Lanzador GT) budu oboje potpuno električni do kraja desetljeća. Za super sportske automobile, bit ćemo hibridizirani. I tako, s obzirom da je tipičan razvojni ciklus za novi sportski automobil je četiri godine, imamo još malo vremena za promatranje i čekanje dok slika ne postane jasnija”, naveo je.

“Sigurno vidimo jasan trend naših mlađih kupaca prema održivosti. Ukupni otisak naše marke u smislu emisija po volumenu naših automobila je zanemariv; ali naš je osjećaj društvene odgovornosti za brend puno veći i to moramo poštovati”, nastavio je Winkelmann.

Winkelmann kaže da ga ne plaši ideja da Lamborghini postane potpuno električan, čak ni na svojim najjačim modelima. “Kad pogledam unatrag pet do šest godina, kada smo donijeli odluku o hibridnom pogonu, bila je to teška odluka. Nitko nije mislio da će to biti prihvaćeno. Dakle, o javnom mnijenju morate razmišljati kao o filmu, a ne kao o snimci”, dodao je.

“Jasno je da će doći trenutak u kojem sportski električni automobili biti još emotivniji od automobila s konvencionalnim motorima. Izlazna snaga je već tako nevjerojatna. Ono što moramo dokazati nisu performanse, već dinamika upravljanja i uzbuđenje”, rekao je.

“Moja sumnja u sintetička goriva odnosi se samo na skalabilnost. Do 2035. i dalje će na cestama biti milijarde automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem, a ako želimo napraviti najveću razliku u globalnim emisijama, najbolji način da to učinimo, u teoriji, je e-gorivo. Ali nisam uvjeren da je to izvedivo je trenutno cijela industrija ulaže u tehnologiju baterija” zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.