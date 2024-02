Najčešće ih pretražuju: Ovo su problemi koji najviše muče vozače automobila

Podijeli :

sasirin pamai / Panthermedia / Profimedia / Ilustracija

Održavanje automobila može izgledati kao ozbiljan posao, ali ako to ne učinite na vrijeme, moglo bi vas skupo koštati, a li se pokazati i opasnim.

Naravno, nisu svi vozači i stručnjaci i automehaničari pa se mnogi kad ugledaju ili čuju nešto sumnjivo obraćaju – Googleu. Stranica CarMoney je stoga istražila koji su to najčešće pretraživani upiti koji se tiču za održavanje automobila, a koji mogu uzrokovati nesreću ako ne reagirate na vrijeme.

1. Nizak tlak u gumama

“Kakav bi trebao biti tlak u gumama?” pretražuje se 36.000 puta godišnje u Velikoj Britaniji. Nizak tlak u gumama je opasan jer može izazvati puknuće gume. Pri malim brzinama to može biti opasno, ali ako se vozite velikom brzinom na autocesti kada dođe do kvara na gumama, to može biti i kobno.

Redovito provjeravajte tlak u gumama i budite svjesni koji je optimalni tlak kako biste smanjili rizik od pucanja gume. Informacije o tlaku možete najčešće pronaći na unutarnjoj stranici šasije kod vozačevih vrata ili na poklopcu goriva.

2. Profil gume

Postoji 20.400 pretraga godišnje za “kako provjeriti gazni sloj gume”. Nizak profil gume smatra se opasnim. Gume s niskim slojem, ili ćelave gume, znače da je prianjanje vašeg automobila znatno smanjeno. U mokrim uvjetima, vaš bi automobil mogao proklizati čak i s malom količinom vode na cesti.

U Hrvatskoj bi profil gume trebao bi biti veći od 1,6 mm za ljetne gume, odnosno 4 mm za zimske gume, a gazni sloj možete provjeriti korištenjem kovanica. Vožnja s gumama koje ne zadovoljavaju zakonske standarde također može rezultirati kaznom do 130 eura.

3. Neispravni brisači

Čist pogled kroz vjetrobransko staklo nevjerojatno je važan tijekom vožnje. Čak i mali problem s učinkovitošću brisača vjetrobrana, osobito u teškim uvjetima vožnje, može znatno utjecati na vaše vrijeme reakcije i uzrokovati nesreću.

Čak 5.400 vozača godišnje traži “kako promijeniti brisače vjetrobrana”. Hrvatska policija ne kažnjava loše brisače, ali ako smatraju da vaša stakla nisu propisano očišćena riskirate kaznu od 130 eura.

4. Niska razina ulja

Ulje u motoru neophodno je za rad automobila. Ako nemate dovoljno ulja, moguće je da će se motor ugasiti i jednostavno prestati raditi. To se može dogoditi bez obzira gdje se nalazite ili koliko brzo vozite, što može biti opasno.

Ako se poput 1.200 pretraga godišnje pitate “koliko često trebam mijenjati ulje?” odgovor uvelike ovisi o intervalu izmjene ulja vašeg automobila. A samu razinu ulja možete provjeriti i sami.

5. Ogrebotine na vjetrobranskom staklu

Ključno je probleme rješavati prije nego što postanu opasni. Ogrebotine na vjetrobranskom staklu automobila mogu se činiti bezopasnima, osobito ako nisu u vašem vidnom polju, ali mogu lako popucati i postati puno veće.

“Kako ukloniti ogrebotine s vjetrobranskog stakla” ima 1.200 pretraga godišnje i to s dobrim razlogom jer male ogrebotine na vjetrobranskom staklu možete popraviti relativno jeftino, dok ne postanu veće.

