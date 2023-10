Njemački proizvođač automobila više neće proizvoditi jedan svoj popularni model

Podijeli :

Volkswagen

Njemački automobilski div Volkswagen (VW) više neće proizvoditi svoj model Volkswagen Up.

Tvornica VW-a u Bratislavi u Slovačkoj proizvela je posljednji primjerak Volkswagena Up, prenosi Fenix. Up je prvi put došao na tržište 2011. godine kao nasljednik Volkswagen Foxa. S cijenom od 5.100 eura bio je to jedan od najjeftinijih automobila na tržištu, iako mu je početna cijena kasnije narasla na preko 20.000 eura.

Tijekom dvanaest godina proizvodnje, vozilo je bilo ponuđeno u raznim varijantama. U početku se Up proizvodio s 1,0-litrenim trocilindričnim benzinskim motorom od 59 ili 74 KS. Facelift 2016. donio je više snage uvođenjem varijante s turbopunjačem koja proizvodi 89 KS.

Električni Volkswagen e-Up predstavljen je 2014. s baterijom od 18,7 kWh i navedenim dometom od 261 milju. Počevši od 2019., ponuđena je veća baterija od 32,2 kWh, povećavajući domet na 161 milju, nadmašujući novije konkurente kao što su Mini Electric i Honda E.

Volkswagen Up i Polo zamijenit će nova serija modela

Odluka o uklanjanju malog Up-a iz ponude dolazi devet mjeseci nakon što je obustavljena proizvodnja Volkswagen Up-a GTI. GTI je na tržište došao 2018. sa 113 KS, sportskijim dizajnom i ručnim mjenjačem sa šest stupnjeva prijenosa. Prema priopćenju iz Volkswagena, ovo je bila privremena mjera jer je potražnja premašila ponudu.

Volkswagen Polo trenutno je najmanji automobil koji tvrtka iz Wolfsburga nudi u Velikoj Britaniji. Međutim, izvršni direktor Thomas Schäfer prošle je godine naznačio da bi Polo mogao biti uklonjen iz asortimana u nadolazećim godinama zbog novog standarda emisije Euro 7 i zamijenjen malim električnim automobilom u obliku ID 2.

Up će zamijeniti ultrakompaktni električni gradski automobil pod nazivom Volkswagen ID 1, koji će se u trgovinama naći za pet godina po cijeni nižoj od 20.000 eura.

